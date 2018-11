Η απαλλαγή ενός άνδρα από τις κατηγορίες για βιασμό σε βάρος μίας 17χρονης, με την αιτιολογία της συναίνεσης ήταν η αφορμή για το μπαράζ διαμαρτυριών στους δρόμους της Ιρλανδίας.



Το δικαστήριο έκρινε αθώο τον 27χρονο κατηγορούμενο, κάτι που πυροδότησε αντιδράσεις ακόμα και μέσα στο Ιρλανδικό κοινοβούλιο.



Εντύπωση έκανε η αντίδραση Ιρλανδής βουλευτού Ρουθ Κοππινγκερ, η οποία εμφάνισε ένα δαντελένιο εσώρουχο μέσα στο κοινοβούλιο ως ένδειξη διαμαρτυρίας υπογραμμίζοντας πόσο συνηθισμένο είναι να λέγεται ότι «φταίει το θύμα» στις περιπτώσεις βιασμών.

Η κα Κόπινγκερ παρουσίασε το εσώρουχο βγάζοντάς το από το μανίκι της του σακακιού της.

«Μπορεί να φαίνεται ντροπιαστικό να δείχνω ένα εσώρουχο εδώ μέσα... αλλά πώς νομίζετε ότι νιώθει ένα θύμα ή μία γυναίκα στις συνεχείς προβολές του εσωρούχου της σ' ένα δικαστήριο;» είπε.



Τι συνέβη στη δίκη



Η υπόθεση στην οποία ο άνδρας απαλλάχθηκε από την κατηγορία του βιασμού, είχε αρχικά αναφερθεί από την εφημερίδα Irish Examiner στις 6 Νοεμβρίου. Ο κατηγορούμενος υποστήριζε ότι η σεξουαλική πράξη ανάμεσα σε εκείνον και το κορίτσι, και η οποία έγινε στο Κορκ, ήταν συναινετική.

Οι λεπτομέρειες ωστόσο από την τελική επιχειρηματολογία της συνηγόρου του, Elizabeth O'Connell, που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο δημιούργησε μεγάλο κύμα αντιδράσεων.



Μεταξύ άλλων η συνήγορος αναρωτήθηκε εάν «τα αποδεικτικά στοιχεία απορρίπτουν την πιθανότητα ότι η κοπέλα ένιωσε έλξη για τον κατηγορούμενο και μήπως ήταν ανοιχτή στο να γνωρίσει κάποιον ή να είναι με κάποιον;» όπως αναφέρουν τα πρακτικά της ακροαματικής διαδικασίας στα οποία συνεχίζει τονίζοντας ότι «Πρέπει να δείτε τον τρόπο με τον οποίο ήταν ντυμένη. Φορούσε στριγνκ εσώρουχο με δαντέλα».

Πώς ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις

Την επόμενη ημέρα μετά την δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου, η επικεφαλής του Κέντρου Κρίσης Βιασμών (Rape Crisis Centre) του Δουβλίνου σχολίασε τις παρατηρήσεις της συνηγόρου. Αν και δεν αμφισβήτησε την ετυμηγορία, ζήτησε τη μεταρρύθμιση του νομικού συστήματος, στο οποίο όπως ανέφερε τέτοιες «συστάσεις» γίνονται πολύ συχνά.



Το θέμα τράβηξε την προσοχή στα τοπικά μέσα και οι Ιρλανδοί χρήστες των social media ξέσπασαν την οργή τους για τα σχόλια που έγιναν μέσα στο δικαστήριο.

Counsel for man acquitted of rape suggested jurors should reflect on underwear worn by the 17yo complainant. Following this wholly unacceptable comment, we are calling on our followers to post a picture of their thongs/knickers to support her with the hashtag #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/ZkVU0GVAIN — I Believe Her - Ireland (@ibelieveher_ire) November 10, 2018

Χρησιμοποιώντας το hashtag #ThisIsNotConsent, γυναίκες από την Ιρλανδία ποστάρουν φωτογραφίες από τα εσώρουχά τους – σε κάθε μέγεθος , σχήμα και χρώμα – ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Μετά την παρουσίαση του δαντελένιου εσωρούχου στο Ιρλανδικό κοινοβούλιο η βουλευτής Κοππινγκερ σχολίασε ότι θα πρέπει να θεσπιστεί υποχρεωτική κατάρτιση τόσο για τους δικαστές όσο και για τους ενόρκους.

I hear cameras cut away from me when I displayed this underwear in #Dáil. In courts victims can have their underwear passed around as evidence and it's within the rules, hence need to display in Dáil. Join protests tomorrow. In Dublin it's at Spire, 1pm.#dubw #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/DvtaJL61qR — Ruth Coppinger TD (@RuthCoppingerTD) November 13, 2018

Η αντιπαράθεση που πυροδότησε η δίκη θυμίζει την κατακραυγή που είχε ξεσπάσει σε μία παρόμοια περίπτωση αθώωσης δύο παικτών ράγκμπι στη Βόρεια Ιρλανδία όταν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είχαν δει το φως της δημοσιότητας.

"Whatever we wear, wherever we go, yes means yes and no means no" those are the chants of the crowd here at today's protest calling for an end to victim blaming @RedFMNews @CorksRedFM pic.twitter.com/YTXMZVKP9B — Fiona O'Donovan (@FionaRedFM) November 14, 2018

Protesters place underwear on the steps of the courthouse in #Cork city during #thisisnotconsent protest pic.twitter.com/pY4Dk9dIc8 — Fiona Corcoran (@fiona96fmnews) November 14, 2018

Παρόμοιες διαμαρτυρίες έλαβαν χώρα και σε άλλες πόλεις της Ιρλανδίας