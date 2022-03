To YouTube, της Google ανακοίνωσε σήμερα ότι μπλοκάρει στην Ευρώπη, τα προσκείμενα στο Κρεμλίνο, RT και Sputnik, ακολουθώντας τις τακτικές των Facebook και TikTok.

«Θα χρειαστεί χρόνος για να ενισχυθούν πλήρως τα συστήματά μας. Οι ομάδες μας συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση όλο το εικοσιτετράωρο για να λάβουν άμεσα μέτρα» ανέφερε σε μία βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση η Google.

Η απαγόρευση του YouTube συντάσσεται με αντίστοιχη απόφαση που έλαβε η ΕΕ και η Βρετανία μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τα βήματα αυτά που λαμβάνουν οι εταιρείες social media ακολουθούν τις αποφάσεις των δυτικών ηγετών, που εντείνουν την πίεση για να περιορίσουν την ρωσική προπαγάνδα, κυρίως μέσω των ρωσικών μέσων, που ελέγχονται από τη Μόσχα.

Υπενθυμίζεται, ότι χθες το Facebook ανέστειλε τη λειτουργία των σελίδων των Ρωσικών Μέσων , RT και Sputnik, ως απάντηση στη ρωσική εισβολή.

Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action.