Πώς να επαναφέρετε τον αλγόριθμο του YouTube και να βελτιώσετε το feed σας

Η αρχική σελίδα του YouTube γεμίζει ολοένα και περισσότερο με επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο, βίντεο χαμηλής ποιότητας και υλικό που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένο κυρίως για να αυξάνει τα clicks. Ωστόσο, οι προτάσεις της πλατφόρμας δεν είναι τυχαίες, αλλά αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά του χρήστη.

Ο τρόπος που λειτουργεί ο αλγόριθμος βασίζεται σε ό,τι παρακολουθεί κανείς, ακόμη και παθητικά. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο εκτίθεται κάποιος σε συγκεκριμένο είδος περιεχομένου, τόσο περισσότερο ενισχύεται η παρουσία του στις προτάσεις. Η διακοπή αυτού του κύκλου απαιτεί ενεργή παρέμβαση από τον χρήστη.

Τα τελευταία χρόνια, το YouTube έχει προχωρήσει σε περιορισμούς για επαναλαμβανόμενο και μαζικά παραγόμενο περιεχόμενο, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας εσόδων. Στόχος είναι να μειωθεί η συνεχής ανακύκλωση παρόμοιων βίντεο που εμφανίζονται με μικρές διαφοροποιήσεις.

Για τους χρήστες που επιθυμούν να «καθαρίσουν» τις προτάσεις τους, υπάρχουν αρκετές επιλογές.

Η πιο άμεση μέθοδος είναι η απόρριψη περιεχομένου. Μέσω του μενού επιλογών δίπλα σε κάθε βίντεο, μπορεί κανείς να επιλέξει «Δεν με ενδιαφέρει» ή «Να μην προτείνεται αυτό το κανάλι», εκπαιδεύοντας σταδιακά τον αλγόριθμο.

Μια πιο ριζική επιλογή είναι η παύση του ιστορικού παρακολούθησης. Μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει την καταγραφή των βίντεο που βλέπει, ώστε αυτά να μην επηρεάζουν τις μελλοντικές προτάσεις.

Εναλλακτικά, η συστηματική παρακολούθηση περιεχομένου που πραγματικά ενδιαφέρει τον χρήστη μπορεί να βελτιώσει σταδιακά τις προτάσεις, καθώς ο αλγόριθμος προσαρμόζεται στις νέες προτιμήσεις.

Μια ακόμη λύση είναι η αποσύνδεση από τον λογαριασμό και η χρήση της πλατφόρμας ως επισκέπτης, κάτι που επιτρέπει μια «καθαρή» αρχή στις προτάσεις, ιδιαίτερα σε συσκευές όπως οι τηλεοράσεις.

Συνολικά, οι προτάσεις του YouTube αντανακλούν άμεσα τις επιλογές των χρηστών. Η ποιότητα του περιεχομένου που εμφανίζεται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι επιλέγει κανείς να παρακολουθεί και να αγνοεί.

Με πληροφορίες από Axios