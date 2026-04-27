Ένας γάτος βάζει φρένο στο doom scrolling

Μια νέα επέκταση για τον Google Chrome έγινε viral στα social media, καθώς προσπαθεί να σταματήσει το ατελείωτο σκρολάρισμα βάζοντας στην οθόνη μια τεράστια πορτοκαλί γάτα όταν ο χρήστης περνά πολλή ώρα online.

Η εφαρμογή ονομάζεται Cat Gatekeeper και δημιουργήθηκε από τον προγραμματιστή ZOKUZOKU. Λειτουργεί ως εργαλείο αναγκαστικού διαλείμματος για όσους δυσκολεύονται να περιορίσουν τον χρόνο τους στα social media. Αντί για μια απλή ειδοποίηση ή μπλοκάρισμα της σελίδας, η επέκταση εμφανίζει μια μεγάλη γάτα πάνω στο παράθυρο του browser, καλύπτοντας την οθόνη και εμποδίζοντας τη χρήση της πλατφόρμας μέχρι να ολοκληρωθεί ο χρόνος παύσης.

Η εφαρμογή έγινε γνωστή όταν ο δημιουργός της δημοσίευσε σχετικό βίντεο στο X. Στο demo, η γάτα περπατά στην οθόνη και κάθεται μπροστά από το feed, ενώ το μήνυμα ανέφερε: «Έφτιαξα μια εφαρμογή αναγκαστικού διαλείμματος για το Kitty. Αν χρησιμοποιείς υπερβολικά τα social media, εμφανίζεται και καταλαμβάνει την οθόνη».

Σύμφωνα με την περιγραφή στο Chrome Web Store, το Cat Gatekeeper απευθύνεται σε όσους ανοίγουν μηχανικά τα social media, συνειδητοποιούν ξαφνικά ότι πέρασε μία ώρα ή δυσκολεύονται να σταματήσουν μόνο με τη θέλησή τους.

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν δικό τους ημερήσιο όριο χρήσης, με προεπιλογή τα 60 λεπτά, καθώς και χρόνο διαλείμματος πέντε λεπτών. Μόλις συμπληρωθεί το όριο, εμφανίζεται η γάτα και η πρόσβαση αποκαθίσταται μόνο όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση.

Η επέκταση μετρά χρόνο μόνο όταν η καρτέλα του social media είναι ενεργή. Αν ο χρήστης αλλάξει καρτέλα ή εφαρμογή, ο χρόνος σταματά.

Προς το παρόν υποστηρίζονται πλατφόρμες όπως Instagram, TikTok, YouTube και το X, ενώ σε εικόνες του δημιουργού εμφανίζονται επίσης επιλογές για Facebook, Reddit, Threads και Bluesky. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η εφαρμογή δεν συλλέγει δεδομένα και δεν προβάλλει διαφημίσεις.

Με πληροφορίες από Dexerto

