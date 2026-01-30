WhatsApp: Οι ΗΠΑ ερευνούν καταγγελίες ότι τα chats δεν είναι ιδιωτικά

Στο επίκεντρο των ερευνών των αμερικανικών αρχών έχουν μπει καταγγελίες πρώην συνεργατών της Meta Platforms, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της εταιρείας φέρεται να είχε πρόσβαση σε ιδιωτικές, κρυπτογραφημένες, συνομιλίες στο WhatsApp.

Σε ανακοίνωσή της, η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, ισχυρίζεται πως προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα και προεπιλεγμένη κρυπτογράφηση άκρου-σε-άκρο.

Σύμφωνα με έγγραφα και μαρτυρίες που έχει στην κατοχή του το Bloomberg, οι καταγγελίες εξετάζονται από ειδικούς πράκτορες του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, ενώ σχετίζονται και με καταγγελία πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος του 2024 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Η έρευνα και η καταγγελία δεν είχαν γίνει μέχρι σήμερα γνωστές.

WhatsApp: Ανεμπόδιστη πρόσβαση σε συνομιλίες, σύμφωνα με καταγγελίες

Οι πρώην συνεργάτες υποστηρίζουν ότι τόσο οι ίδιοι όσο και στελέχη της Meta είχαν «ανεμπόδιστη» πρόσβαση στο περιεχόμενο μηνυμάτων του WhatsApp. Οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τον τρόπο που η Meta προωθεί την εφαρμογή: ως υπηρεσία με κρυπτογράφηση άκρου-σε-άκρο, που -όπως αναφέρει και η ίδια- σημαίνει ότι «κανείς εκτός της συνομιλίας, ούτε καν το WhatsApp, δεν μπορεί να διαβάσει ή να ακούσει το περιεχόμενο».

Εκπρόσωπος της Meta, η οποία εξαγόρασε το WhatsApp το 2014, διέψευσε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς 'τες «ανυπόστατες». «Αυτό που ισχυρίζονται αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι τεχνικά εφικτό, γιατί ούτε το WhatsApp ούτε οι εργαζόμενοί του μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρυπτογραφημένες επικοινωνίες», ανέφερε σε δήλωσή του ο Άντι Στόουν.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, η μετοχή της Meta υποχώρησε περίπου 1% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

WhatsApp: Τι καταγγέλλεται

Δύο πρώην διαχειριστές περιεχομένου του WhatsApp δήλωσαν σε ερευνητή του Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορίου ότι ορισμένα στελέχη της Meta μπορούσαν να βλέπουν το περιεχόμενο μηνυμάτων. Οι εργαζόμενοι παρείχαν υπηρεσίες μέσω σύμβασης με την Accenture.

Στην έκθεση του πράκτορα αναφέρεται ότι «υπήρχαν εργαζόμενοι με πλήρη πρόσβαση στο WhatsApp» στους χώρους εργασίας τους. Μία από τις καταγγέλλουσες δήλωσε ότι επιβεβαίωσε τη δυνατότητα αυτή έπειτα από συνομιλία με υπάλληλο της Meta, ο οποίος της είπε πως μπορούσε να ανατρέξει σε παλαιότερα κρυπτογραφημένα μηνύματα στο πλαίσιο ερευνών για ποινικές υποθέσεις.

Η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Operation Sourced Encryption», χαρακτηρίζεται «σε εξέλιξη» σε έγγραφο του Ιουλίου 2025. Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποιος είναι ο τελικός στόχος της και αν θα οδηγήσει σε επίσημες κατηγορίες.

Εκπρόσωπος του Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του πράκτορα είναι «ατεκμηρίωτοι» και εκτός αρμοδιοτήτων του, διευκρινίζοντας ότι το Γραφείο δεν ερευνά τη Meta ή το WhatsApp για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί εξαγωγών.

Η Meta έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με σοβαρές υποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, με αποκορύφωμα το πρόστιμο-ρεκόρ των 5 δισ. δολαρίων από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) το 2019.

Η υπόθεση δεν αφορούσε το WhatsApp, ωστόσο οδήγησε σε αυστηρότερη εποπτεία και στη δημιουργία θέσης chief privacy officer στην εταιρεία.

Η Meta επιμένει ότι δεν μπορεί να δει τα μηνύματα του WhatsApp, καθώς τα κλειδιά κρυπτογράφησης βρίσκονται αποκλειστικά στις συσκευές των χρηστών. Παρ’ όλα αυτά, το WhatsApp αναγνωρίζει ότι σε περιπτώσεις αναφοράς προβληματικού περιεχομένου μπορεί να λαμβάνει έως και τα πέντε τελευταία μηνύματα μιας συνομιλίας.

Με πληροφορίες από Bloomberg