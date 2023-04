Tηλεσκόπιο James Webb: Νέα στοιχεία για την πρώτη γενιά γαλαξιών

Νέα δεδομένα που σύμφωνα με τους επιστήμονες αποδεικνύουν την εμφάνιση των πρώτων γενεών γαλαξιών έρχονται στο φως με καταγραφές από το τηλεσκόπιο James Webb.

Συγκεκριμένα, την ύπαρξη τεσσάρων γαλαξιών από το πρώιμο Σύμπαν επιβεβαιώνει το τηλεσκόπιο James Webb. Δύο από τους γαλαξίες ήταν ήδη γνωστοί από την απεικόνιση του τηλεσκοπίου Hubble, ενώ οι άλλοι δύο ανακαλύφθηκαν πρόσφατα.

H El Pais γράφει ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εντόπισε τον πιο μακρινό γαλαξία που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, ο οποίος δημιουργήθηκε κατά την αρχική διαστολή του Σύμπαντος, μόλις 320 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang, σύμφωνα με μελέτες που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Όσο πιο μακριά βρίσκονται οι γαλαξίες, και επομένως όσο πιο νέοι είναι, τόσο πιο δύσκολο είναι να εντοπιστούν, καθώς το φωτεινό τους σήμα είναι πολύ ασθενές.

Τα πρώτα αποτελέσματα από το τηλεσκόπιο James Webb (JWST), το οποίο άρχισε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2022, εντόπισαν πολυάριθμους «υποψήφιους» γαλαξίες στο υπέρυθρο φάσμα, ένα μήκος κύματος αόρατο για το ανθρώπινο μάτι, που μας επιτρέπει να πάμε πολύ πιο πίσω στο χρόνο.

Το τηλεσκόπιο Webb διαθέτει μια ισχυρή δυνατότητα παρατήρησης στο υπέρυθρο, που σε συνδυασμό με τη φασματοσκοπία, η οποία αναλύει το φως που προέρχεται από ένα αντικείμενο για να προσδιορίσει τα χημικά του στοιχεία, «εντόπισε με σαφήνεια» την ύπαρξη τεσσάρων γαλαξιών.

Αναλυτικότερα, η αδιαμφισβήτητη ύπαρξη τεσσάρων γαλαξιών που χρονολογούνται όταν το Σύμπαν ήταν ηλικίας μόλις 300-500 εκατομμυρίων ετών, επιβεβαιώνεται μέσα από εικόνες και φασματοσκοπική ανάλυση δεδομένων από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb. Η έρευνα παρουσιάζεται σε δύο δημοσιεύσεις στο περιοδικό «Nature Astronomy».

.@NASAWebb has now seen (confirmed) galaxies back to 325 million years after the Big Bang. This leaves an unexplored period of time in cosmic history that is shorter than the time sharks have existed on Earth. Think about that. @NatureAstronomy https://t.co/GRRBBJ6aKu