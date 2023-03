NASA: Εντυπωσιακή και σπάνια εικόνα από το τηλεσκόπιο Webb ενός εξαιρετικά φωτεινού αστέρα

Η σπάνια εικόνα ενός αστέρα τύπου Wolf-Rayet, που είναι από τα πιο φωτεινά, πιο ογκώδη και πιο δύσκολα ανιχνεύσιμα αστέρια που είναι γνωστά, ήταν μία από τις πρώτες παρατηρήσεις που έκανε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA τον Ιούνιο του 2022.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb δείχνει το αστέρι, με την ονομασία WR 124, με πρωτοφανή λεπτομέρεια με τα ισχυρά υπέρυθρα όργανά του. Οι αστέρες τύπου Wolf-Rayet, ανήκουν στην κατηγορία των μεταβλητών άστρων. Χαρακτηρίζονται από μεγάλη φωτεινότητα.

Το συγκεκριμένο αστέρι βρίσκεται σε απόσταση 15.000 ετών φωτός στον αστερισμό του Τοξότη.

Έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς μόνο λίγα τέτοια αστέρια τρέχουν περνούν μια σύντομη φάση, που αποκαλείται Wolf-Rayet, πριν γίνουν σουπερνόβα, καθιστώντας τις λεπτομερείς παρατηρήσεις μέσω του Webb για αυτή τη σπάνια φάση την οποία διέρχονται, πολύτιμες για τους αστρονόμους.

Τα αστέρια Wolf-Rayet βρίσκονται στη διαδικασία αποβολής των εξωτερικών τους στρωμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σχήματα σαν φωτοστέφανα από αέριο και σκόνη.

Το αστέρι WR 124 έχει 30 φορές τη μάζα του Ήλιου και έχει αποβάλει υλικό αξίας 10 Ήλιων μέχρι στιγμής. Καθώς το αέριο που εκτοξεύεται απομακρύνεται από το άστρο και ψύχεται, σχηματίζεται κοσμική σκόνη που λάμπει στο υπέρυθρο φως το οποίο ανιχνεύεται από τον Webb.

