James Webb: Φωτογραφία από το σμήνος της Πανδώρας- Γαλαξίες που ενώνονται

Οι αστρονόμοι αποκάλυψαν την τελευταία εικόνα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA, η οποία παρουσιάζει λεπτομέρειες που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ πριν σε μια περιοχή του διαστήματος γνωστή ως «σμήνος της Πανδώρας».

Η εικόνα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εμφανίζει τρία σμήνη γαλαξιών - ήδη μεγάλων διαστάσεων - που ενώνονται για να σχηματίσουν ένα μεγασμήνος.

Η συνδυασμένη μάζα των σμηνών γαλαξιών δημιουργεί ένα φυσικό φαινόμενο μεγέθυνσης της βαρύτητας, που επιτρέπει την παρατήρηση πολύ πιο μακρινών γαλαξιών στο πρώιμο σύμπαν χρησιμοποιώντας το σμήνος σαν μεγεθυντικό φακό.

Webb’s new view of Pandora’s Cluster stitches 4 snapshots together into a panorama, showing 3 separate galaxy clusters merging into a megacluster and some 50,000 sources of near-infrared light. https://t.co/WOYTvm6pSa pic.twitter.com/0dLHKLMe6h