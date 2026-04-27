Τι δείχνει νέα μελέτη για το πώς το σώμα «θυμάται» το βάρος

Μια δεκαετής μελέτη αποκαλύπτει ότι η παχυσαρκία δεν φεύγει εντελώς από το σώμα, ακόμη και όταν χαθούν τα κιλά.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό EMBO Reports, άτομα που έχουν ζήσει με παχυσαρκία διατηρούν μια μορφή «μοριακής μνήμης» στο ανοσοποιητικό τους σύστημα, η οποία μπορεί να τα επηρεάζει για χρόνια.

Η μελέτη, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, έδειξε ότι συγκεκριμένα ανοσοκύτταρα, τα λεγόμενα Τ βοηθητικά κύτταρα (CD4+), «θυμούνται» την περίοδο αυξημένου σωματικού βάρους. Αυτό συμβαίνει μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται μεθυλίωση του DNA, κατά την οποία χημικοί δείκτες προσκολλώνται στο γενετικό υλικό και επηρεάζουν τη λειτουργία των κυττάρων.

Μελέτη: Πώς η απώλεια βάρους επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα

Οι αλλαγές αυτές δεν είναι προσωρινές, καθώς μπορεί να παραμείνουν για 5 έως 10 χρόνια μετά την απώλεια βάρους, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Μεταξύ άλλων, ενδέχεται να διαταράσσουν βασικές λειτουργίες, όπως η απομάκρυνση κυτταρικών «υπολειμμάτων» και η ρύθμιση της γήρανσης του ίδιου του ανοσοποιητικού.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και άτομα που έχουν επιστρέψει σε φυσιολογικό βάρος μπορεί να συνεχίσουν να έχουν αυξημένο κίνδυνο για νοσήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως ο διαβήτης τύπου 2 ή ορισμένες μορφές καρκίνου.

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα από διαφορετικές ομάδες: άτομα με παχυσαρκία που λάμβαναν θεραπείες απώλειας βάρους, ασθενείς με το σπάνιο σύνδρομο Alström, συμμετέχοντες σε πρόγραμμα άσκησης, καθώς και άτομα που υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική.

Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν και πειραματικά μοντέλα σε ζώα, ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι μηχανισμοί σε κυτταρικό επίπεδο.

Ο καθηγητής Κλαούντιο Μάουρο, συνεπικεφαλής της μελέτης, επισημαίνει ότι η απώλεια βάρους σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν αρκεί από μόνη της για να μειώσει άμεσα τον κίνδυνο ασθενειών. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι η διατήρηση ενός σταθερού βάρους σε βάθος χρόνου μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή εξασθένηση αυτής της «μνήμης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

