ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Τι δείχνει νέα μελέτη για το πώς το σώμα «θυμάται» το βάρος

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα από διαφορετικές ομάδες

The LiFO team
The LiFO team
ΜΕΛΕΤΗ ΣΩΜΑ ΒΑΡΟΣ Facebook Twitter
0

Μια δεκαετής μελέτη αποκαλύπτει ότι η παχυσαρκία δεν φεύγει εντελώς από το σώμα, ακόμη και όταν χαθούν τα κιλά.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό EMBO Reports, άτομα που έχουν ζήσει με παχυσαρκία διατηρούν μια μορφή «μοριακής μνήμης» στο ανοσοποιητικό τους σύστημα, η οποία μπορεί να τα επηρεάζει για χρόνια.

Η μελέτη, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, έδειξε ότι συγκεκριμένα ανοσοκύτταρα, τα λεγόμενα Τ βοηθητικά κύτταρα (CD4+), «θυμούνται» την περίοδο αυξημένου σωματικού βάρους. Αυτό συμβαίνει μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται μεθυλίωση του DNA, κατά την οποία χημικοί δείκτες προσκολλώνται στο γενετικό υλικό και επηρεάζουν τη λειτουργία των κυττάρων.

Μελέτη: Πώς η απώλεια βάρους επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα

Οι αλλαγές αυτές δεν είναι προσωρινές, καθώς μπορεί να παραμείνουν για 5 έως 10 χρόνια μετά την απώλεια βάρους, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Μεταξύ άλλων, ενδέχεται να διαταράσσουν βασικές λειτουργίες, όπως η απομάκρυνση κυτταρικών «υπολειμμάτων» και η ρύθμιση της γήρανσης του ίδιου του ανοσοποιητικού.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και άτομα που έχουν επιστρέψει σε φυσιολογικό βάρος μπορεί να συνεχίσουν να έχουν αυξημένο κίνδυνο για νοσήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως ο διαβήτης τύπου 2 ή ορισμένες μορφές καρκίνου.

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα από διαφορετικές ομάδες: άτομα με παχυσαρκία που λάμβαναν θεραπείες απώλειας βάρους, ασθενείς με το σπάνιο σύνδρομο Alström, συμμετέχοντες σε πρόγραμμα άσκησης, καθώς και άτομα που υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική.

Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν και πειραματικά μοντέλα σε ζώα, ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι μηχανισμοί σε κυτταρικό επίπεδο.

Ο καθηγητής Κλαούντιο Μάουρο, συνεπικεφαλής της μελέτης, επισημαίνει ότι η απώλεια βάρους σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν αρκεί από μόνη της για να μειώσει άμεσα τον κίνδυνο ασθενειών. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι η διατήρηση ενός σταθερού βάρους σε βάθος χρόνου μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή εξασθένηση αυτής της «μνήμης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τech & Science

Tags

0

ΕΝΤΕΡΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ

Τech & Science / Το έντερό σας μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Eπιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι συγκεκριμένα μοτίβα στα βακτήρια του εντέρου μπορούν να εντοπίσουν άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο του Πάρκινσον χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα
THE LIFO TEAM
NOMA ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑ

Τech & Science / Ανακάλυψη βακτηρίου «ανοίγει τον δρόμο» για τη θεραπεία θανατηφόρας ασθένειας που πλήττει κυρίως παιδιά

Ένα μέχρι τώρα άγνωστο είδος βακτηρίου που εντοπίστηκε σε ασθενείς με noma θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό για την ανάπτυξη θεραπειών για την τροπική ασθένεια που προκαλεί παραμόρφωση
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Τech & Science / Σχεδόν τα μισά τραγούδια που ανεβαίνουν καθημερινά στο Deezer είναι φτιαγμένα από AI

Η τεχνητή νοημοσύνη υπογράφει πλέον το 44% των νέων uploads στο Deezer, όμως πίσω από τα 75.000 καθημερινά tracks κρύβεται ένα παράδοξο: η πραγματική ακροαματικότητα παραμένει οριακή, ενώ τα περισσότερα streams αποδεικνύονται πλασματικά, αφήνοντας τους δημιουργούς χωρίς έσοδα.
THE LIFO TEAM
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΛΗΝΗ ΚΙΝΑ ΗΠΑ

Τech & Science / «Η χελώνα και ο λαγός»: θα νικήσει η Κίνα τις ΗΠΑ στον «αγώνα» επιστροφής στη Σελήνη;

Οι αντίπαλες υπερδυνάμεις εντείνουν τις προετοιμασίες για μια επανδρωμένη προσγείωση στη Σελήνη, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά το πρώτο βήμα στον φυσικο δορυφόρο της Γης
THE LIFO TEAM
ΦΙΤΖΙ ΚΥΚΛΩΝΕΣ

Τech & Science / Από τις γλυκοπατάτες έως τις μέλισσες: Πώς οι κάτοικοι των Φίτζι «προβλέπουν» τους κυκλώνες

Στα νησιά Φίτζι οι κάτοικοι εξακολουθούν να «διαβάζουν» τη φύση για να προβλέψουν την έλευση κυκλώνων, αξιοποιώντας μια παραδοσιακή γνώση που συναντά πλέον τη σύγχρονη επιστήμη
THE LIFO TEAM
ΕΝΤΕΡΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ

Τech & Science / Το έντερό σας μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Eπιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι συγκεκριμένα μοτίβα στα βακτήρια του εντέρου μπορούν να εντοπίσουν άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο του Πάρκινσον χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα
THE LIFO TEAM
NOMA ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑ

Τech & Science / Ανακάλυψη βακτηρίου «ανοίγει τον δρόμο» για τη θεραπεία θανατηφόρας ασθένειας που πλήττει κυρίως παιδιά

Ένα μέχρι τώρα άγνωστο είδος βακτηρίου που εντοπίστηκε σε ασθενείς με noma θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό για την ανάπτυξη θεραπειών για την τροπική ασθένεια που προκαλεί παραμόρφωση
THE LIFO TEAM
Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Πολιτισμός / Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ της CAA ένα από τα πιο περιζήτητα πάρτι του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση έρχεται την ώρα που το Χόλιγουντ εξακολουθεί να κοιτάζει την τεχνητή νοημοσύνη με δέος και καχυποψία.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Από app της επιθυμίας σε app της ισχύος: το Grindr μπαίνει στον κόσμο του Τραμπ

Τech & Science / Από app της επιθυμίας σε app της ισχύος: το Grindr μπαίνει στον κόσμο του Τραμπ

Το Grindr δεν είναι πια μόνο μια εφαρμογή γνωριμιών: επενδύει σε λόμπινγκ, αποκτά δικό του μηχανισμό επιρροής στην Ουάσινγκτον και πλησιάζει όλο και περισσότερο έναν πολιτικό κόσμο που έχει ήδη επιστρέψει εχθρικός απέναντι στα LGBTQ+ δικαιώματα.
THE LIFO TEAM
 
 