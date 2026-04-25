Το έντερό σας μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Eπιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι συγκεκριμένα μοτίβα στα βακτήρια του εντέρου μπορούν να εντοπίσουν άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο του Πάρκινσον χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα

The LiFO team
Τα μικρόβια που ζουν στο έντερο ενός ανθρώπου μπορεί να υποδεικνύουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον πριν εμφανιστεί οποιοδήποτε σύμπτωμα, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ερευνητές από το University College London (UCL) διαπίστωσαν ότι άτομα με τη νόσο, καθώς και όσοι έχουν γενετική προδιάθεση για αυτήν, φέρουν χαρακτηριστικά μοτίβα εντερικών βακτηρίων.

«Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη αναγνώριση των συνδέσεων μεταξύ της νόσου Πάρκινσον και της υγείας του εντέρου», δήλωσε ο Anthony Schapira, επικεφαλής ερευνητής της μελέτης στο UCL.

Πρόσθεσε ότι η μελέτη ενίσχυσε τα υπάρχοντα στοιχεία και έδειξε ότι τα μικρόβια του εντέρου μπορεί να λειτουργούν ως πρώιμο προειδοποιητικό σήμα για τον κίνδυνο Πάρκινσον χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Οι ερευνητές του UCL, μαζί με το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για τη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον, ανέλυσαν κλινικά δεδομένα και δείγματα κοπράνων από συμμετέχοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Η μελέτη περιέλαβε 271 άτομα με νόσο Πάρκινσον, 43 φορείς της παραλλαγής GBA1 – μιας γονιδιακής παραλλαγής που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο Πάρκινσον έως και 30 φορές – οι οποίοι δεν είχαν ακόμη συμπτώματα, και 150 υγιείς συμμετέχοντες ως ομάδα ελέγχου.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature Medicine, έδειξαν ότι πάνω από το ένα τέταρτο των μικροβιακών ειδών που συνθέτουν το εντερικό μικροβίωμα διέφεραν μεταξύ των ασθενών με Πάρκινσον και των υγιών συμμετεχόντων.

Ορισμένα μικρόβια ήταν πιο συχνά σε άτομα με Πάρκινσον, ενώ άλλα ήταν πιο συχνά στους υγιείς συμμετέχοντες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτό το μοτίβο ήταν πιο έντονο σε άτομα σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου.

Τα περισσότερα από αυτά τα μικρόβια διέφεραν επίσης σταθερά σε αφθονία όταν συγκρίθηκαν οι υγιείς συμμετέχοντες με άτομα που φέρουν τη γενετική παραλλαγή GBA1 αλλά δεν έχουν ακόμη εμφανίσει συμπτώματα της νόσου.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ίδιες αυτές αλλαγές παρατηρούνται σε ένα μικρό ποσοστό του γενικού πληθυσμού, γεγονός που ενδέχεται να τους εκθέτει σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον», δήλωσε ο Schapira.

Γιατί έχει σημασία η έγκαιρη διάγνωση

Η νόσος του Πάρκινσον είναι η νευροεκφυλιστική νόσος με την ταχύτερη αύξηση όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης, την αναπηρία και τους θανάτους, και η δεύτερη πιο συχνή μετά την νόσο του Αλτσχάιμερ.

Χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή απώλεια νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη. Μέχρι να εμφανιστούν κινητικά συμπτώματα και να είναι δυνατή η κλινική διάγνωση, περισσότερο από το ήμισυ αυτών των νευρώνων έχει ήδη χαθεί, σημείωσαν οι ερευνητές.

Ενώ αναπτύσσονται θεραπείες, οι συγγραφείς τόνισαν ότι η έγκαιρη ανίχνευση είναι απαραίτητη για να είναι αποτελεσματικές.

«Η ανάλυση του μικροβιώματος του εντέρου μπορεί να μας επιτρέψει να εντοπίσουμε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν Πάρκινσον, ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τρόπους μείωσης του κινδύνου, όπως μέσω διατροφικών προσαρμογών», δήλωσε ο συν-συγγραφέας Stanislav Dusko Ehrlich.

Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν επίσης ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθούν ποιοι επιπλέον γενετικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες καθορίζουν αν ένα άτομο τελικά θα εμφανίσει τη νόσο Πάρκινσον.

Με πληροφορίες από euronews.com

