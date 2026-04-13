Ιαπωνία: Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας

Εκτοξεύθηκε ποσότητα τέφρας - Βίντεο με τον καπνό σε ύψος χιλιομέτρων στον ουρανό

Φωτ.: Screenshot / YouTube / Fox Weather
Βίντεο με ένα ηφαίστειο στην Ιαπωνία που εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το περασμένο Σαββατοκύριακο, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης και η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, εκτοξεύτηκε μεγάλη ποσότητα τέφρας, με τα νέφη που σχηματίστηκαν να υψώνονται σε ύψος χιλιομέτρων στον ουρανό.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας, το οποίο παρουσίασε έντονη δραστηριότητα το απόγευμα του Σαββάτου, με τον καπνό να φτάνει σε ύψος άνω των 3.400 μέτρων.

Είναι η πρώτη ισχυρή έκρηξη που καταγράφεται από τις 13 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun. Η έκρηξη συνέβαλε στην ανακούφιση του μεγαλύτερου μέρους της παραμόρφωσης του φλοιού που είχε συσσωρευτεί στο εσωτερικό του ηφαιστείου, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.
 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

