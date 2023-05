Τεράστιος υπέρυθρος άτλαντας νέων αστρικών φυτωρίων από ένα εκατομμύριο εικόνες

Το τηλεσκόπιο VISTA κατέγραψε έναν τεράστιο υπέρυθρο άτλαντα νέων αστρικών φυτωρίων και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές.

Χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) του ESO, οι αστρονόμοι δημιούργησαν έναν τεράστιο υπέρυθρο άτλαντα πέντε κοντινών περιοχών σχηματισμού άστρων από περισσότερες από ένα εκατομμύριο εικόνες.

Χάρη σε αυτές τις παρατηρήσεις, οι αστρονόμοι έχουν αποκτήσει ένα μοναδικό εργαλείο που θα τους βοηθήσει να απαντήσουν σε σύνθετες ερωτήσεις που σχετίζονται με το σχηματισμό των άστρων.

«Σε αυτές τις εικόνες, μπορούμε να ανιχνεύσουμε ακόμη και τις πιο αμυδρές πηγές φωτός, όπως αστέρια πολύ μικρότερης μάζας από τον Ήλιο μας. Αποκαλύπτουν αντικείμενα που κανείς δεν έχει ξαναδεί», λέει ο αστρονόμος Στεφάν Μάιγκαστ από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, επικεφαλής συγγραφέας της νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics. «Αυτό θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε τις διαδικασίες που μετατρέπουν το αέριο και τη σκόνη σε αστέρια», προσθέτει.

Τα αστέρια σχηματίζονται όταν νέφη αερίου και σκόνης καταρρέουν υπό την ίδια τους τη βαρύτητα, αλλά οι λεπτομέρειες του πώς συμβαίνει αυτό δεν είναι πλήρως κατανοητές. Πόστα αστέρια γεννιούνται από ένα νέφος; Πόσο μεγάλη είναι η μάζα τους; Πόσα αστέρια θα έχουν πλανήτες; Για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα η ερευνητική ομάδα εξέτασε πέντε κοντινές περιοχές σχηματισμού άστρων με το τηλεσκόπιο VISTA στο αστεροσκοπείο Paranal στη Χιλή.

Χρησιμοποιώντας την υπέρυθρη κάμερα VIRCAM του VISTA η ομάδα κατέγραψε το φως που προέρχεται από το βαθύ εσωτερικό των νεφών σκόνης. Οι ερευνητές παρατήρησαν περιοχές σχηματισμού άστρων στους αστερισμούς του Ωρίωνα, του Οφιούχου, του Χαμαιλέοντα, του Νότιου Στεφάνου και του Λύκου, οι οποίοι απέχουν λιγότερο από 1.500 έτη φωτός μακριά.

Η ομάδα έλαβε περισσότερες από ένα εκατομμύριο εικόνες σε διάστημα πέντε ετών. Στη συνέχεια οι εικόνες συναρμολογήθηκαν στα μεγάλα ψηφιδωτά που δημοσιεύονται αποκαλύπτοντας τεράστια κοσμικά τοπία. Αυτά τα λεπτομερή πανοράματα παρουσιάζουν σκοτεινές κηλίδες σκόνης, λαμπερά σύννεφα, νεογέννητα αστέρια και τα μακρινά αστέρια του γαλαξία μας. Μεταξύ άλλων τα δεδομένα θα επιτρέψουν στους αστρονόμους να μελετήσουν πώς κινούνται τα νεαρά αστέρια και πώς εγκαταλείπουν τα μητρικά τους νέφη.

Το Εξαιρετικά Μεγάλο Τηλεσκόπιο (ELT) του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου, που βρίσκεται υπό κατασκευή στη Χιλή, «θα μας επιτρέψει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες περιοχές με πρωτοφανή λεπτομέρεια δίνοντάς μας μια πρωτόγνωρη κοντινή εικόνα των μεμονωμένων άστρων που τώρα σχηματίζονται εκεί», καταλήγει ο Μέινγκαστ.

