Τέλος «για την ώρα» το Twitter Blue μετά την «έκρηξη» πλαστών λογαριασμών - «Διαθέσιμο στο μέλλον»

To Twitter αναστέλλει τη διάθεση της υπηρεσίας εγγραφής στην υπηρεσία Twitter Blue, μετά την «έκρηξη» πλαστών λογαριασμών με χρήστες που παριστάνουν άλλους.

Όπως σημειώνει η Ζόε Σίφερ του Platformer, επικαλούμενη εσωτερικό έγγραφο η εταιρεία «πρέπει να αντιμετωπίσει ζητήματα πλαστοπροσωπείας».

«Το Twitter ανέστειλε τη διάθεση του Twitter Blue και προσπαθεί ενεργά να αποτρέψει τον κόσμο από τις εγγραφές 'ώστε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ζητημάταων πλαστοπροσωπείας'» ανέφερε η Σίφερ μέσω Twitter.

Όπως προσθέτει η Σίφερ, βάσει του ίδιου εσωτερικού σημειώματος, οι υπάρχοντες συνδρομητές που έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες του Twitter Blue, τη στιγμή που η εταιρεία απενεργοποίησε ήδη τη δυνατότητα αγοράς της υπηρεσίας στο iOS.

NEW: Twitter has suspended the launch of Twitter Blue and is actively trying to stop people from subscribing "to help address impersonation issues," per an internal note. 1/