Ταϊλάνδη: Παιδικός σκελετός ηλικίας 29.000 ετών ίσως ξαναγράψει την ανθρώπινη ιστορία

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα αρχαιότερα ανθρώπινα λείψανα που έχουν βρεθεί ποτέ στην Ταϊλάνδη, που πιστεύεται ότι είναι ένας σκελετός ηλικίας 29.000 ετών που ανήκει σε ένα παιδί, το οποίο οι ερευνητές ονόμασαν "Pangpond", από έναν δημοφιλή ταϊλανδέζικο χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων.

Η ανακάλυψη στο Tham Din (πήλινο σπήλαιο) στο Εθνικό Πάρκο Khao Sam Roi Yot παρέχει νέες πληροφορίες για την πρώιμη ανθρώπινη ζωή στη Νοτιοανατολική Ασία.

Ο ηλικίας 29.000 ετών σκελετός του παιδιού, που εκτιμάται ότι ήταν περίπου 6 έως 8 ετών, βρέθηκε ξαπλωμένος ανάσκελα με τα χέρια και τα πόδια κοντά στο σώμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν τυλιγμένα ή δεμένα πριν από την ταφή. Σύμφωνα με το Thai PBS World, οι ερευνητές του Τμήματος Καλών Τεχνών της Ταϊλάνδης πιστεύουν ότι αυτή η ασυνήθιστη θέση ταφής υποδηλώνει μια σκόπιμη πρακτική ταφής.

Thailand’s oldest Ice Age human skeleton discovered

.

Archaeologists have made a groundbreaking discovery in Thailand’s Khao Sam Roi Yot National Park—the oldest human skeleton ever found in the country, dating back over 29,000 years.

.

The remains, believed to be from a child… pic.twitter.com/fdaxFjijOD