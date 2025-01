SpaceX: Απέτυχε η εκτόξευση του Starship

Η τελευταία δοκιμή του γιγαντιαίου πυραύλου Starship της SpaceX απέτυχε, λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση, αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο Τέξας.

Αξιωματούχοι της εταιρείας του Έλον Μασκ δήλωσαν ότι το ανώτερο τμήμα, χάθηκε μετά από προβλήματα που αναπτύχθηκαν μετά την απογείωση από το Τέξας την Πέμπτη. Όμως ο ενισχυτής εκτόξευσης, Super Heavy booster κατάφερε να επιστρέψει στο σημείο, όπως είχε προγραμματιστεί, προκαλώντας ξέσπασμα χειροκροτήματος από τις ομάδες ελέγχου εδάφους.

Η αποστολή έγινε λίγες ώρες μετά την πρώτη πτήση του πυραυλικού συστήματος New Glenn της Blue Origin, με την υποστήριξη του αφεντικού της Amazon, Τζεφ Μπέζος. Οι δύο δισεκατομμυριούχοι τεχνολογίας θέλουν και οι δύο να κυριαρχήσουν στην αγορά διαστημικών οχημάτων.

«Το Starship αντιμετώπισε μια ταχεία απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση κατά τη διάρκεια της καύσης ανάβασης. Οι ομάδες θα συνεχίσουν να εξετάζουν τα δεδομένα από τη σημερινή δοκιμή πτήσης για να κατανοήσουν καλύτερα τη βασική αιτία», δημοσίευσε η SpaceX στο X.

«Με μια δοκιμή όπως αυτή, η επιτυχία έρχεται από όσα μαθαίνουμε και η σημερινή πτήση θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αξιοπιστία του Starship». Μη επαληθευμένα πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν -υποτίθεται- τον πύραυλο να διαλύεται σε φλόγες.

What it’s like to watch a #Starship Super Heavy booster fall from space and be caught by the launch tower it took off from!!! That was one of the craziest things I’ve ever seen in my entire life!!! So glad I was able to see it in person this time! pic.twitter.com/wj4wbLq14t — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) January 17, 2025

Holy crap!!!! This is a view of Starship breaking up from an airplane!

pic.twitter.com/KteXEfvuWS — Lincoln (@MobofJoggers) January 17, 2025

Άλλα πλάνα δείχνουν πορτοκαλί μπάλες φωτός να πετούν στον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα της Αϊτής Πορτ-Ο-Πρενς, αφήνοντας πίσω τους ένα ίχνος καπνού.

🚨 NEW: INCREDIBLE views of Starship 7 breaking up over Turks and Caicos tonight



Imagine seeing this over your house 🤣 pic.twitter.com/ndyDETK4wC — Nick Sortor (@nicksortor) January 16, 2025

«Η επιτυχία είναι αβέβαιη, αλλά η ψυχαγωγία είναι εγγυημένη!», έγραψε ο Έλον Μασκ στο X, ανεβάζοντας ένα βίντεο από την αποτυχημένη εκτόξευση. Ανέφερε επίσης ότι «βελτιωμένες εκδόσεις» του διαστημικού σκάφους και του ενισχυτή «ήδη περιμένουν την εκτόξευση».

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025

«Οι προκαταρκτικές ενδείξεις είναι ότι είχαμε μια διαρροή οξυγόνου/καυσίμου στην κοιλότητα πάνω από το τείχος προστασίας του κινητήρα του πλοίου, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη για να δημιουργήσει πίεση μεγαλύτερη από την ικανότητα αερισμού», είπε ο Μασκ λίγο αργότερα, προσθέτοντας ότι «τίποτα μέχρι στιγμής δεν υποδηλώνει ώθηση επόμενη κυκλοφορία τον επόμενο μήνα».

Thanks to @Starlink, Starship is capable of streaming real-time high-definition video and telemetry in every phase of flight, providing invaluable engineering data to help us rapidly iterate pic.twitter.com/f8mM8eCdDV — SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025

Το ανώτερο τμήμα του Starship διαχωρίστηκε από τον Super Heavy ενισχυτή του σχεδόν τέσσερα λεπτά μετά την πτήση, όπως είχε προγραμματιστεί. Στη συνέχεια, όμως, ο διευθυντής επικοινωνίας της SpaceX, Νταν Χούοτ, ανέφερε σε ζωντανή μετάδοση ότι οι ομάδες της αποστολής είχαν χάσει την επαφή με το σκάφος.

Starship experienced a rapid unscheduled disassembly during its ascent burn. Teams will continue to review data from today's flight test to better understand root cause.



With a test like this, success comes from what we learn, and today’s flight will help us improve Starship’s… — SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/aq91TloYzY — SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025

Ο ενισχυτής Super Heavy κατάφερε να επιστρέψει στο σημείο εκτόξευσης του περίπου επτά λεπτά μετά την απογείωση, όπως είχε προγραμματιστεί. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) δήλωσε ότι γνώριζε ότι «συνέβη μια ανωμαλία» κατά τη διάρκεια της αποστολής SpaceX.

Με πληροφορίες από BBC