Blue Origin: Εκτοξεύθηκε και μπήκε σε τροχιά ο πύραυλος του Τζεφ Μπέζος 

Ο πύραυλος της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος εκτοξεύτηκε από τη Φλόριντα και μπήκε σε τροχιά για πρώτη φορά, τα ξημερώματα της Πέμπτης, τοπική ώρα.

Ωστόσο, ο ενισχυτής του πύραυλου - που έχει σχεδιαστεί για να επιστρέφει και να προσγειώνεται σε μια πλατφόρμα στον Ατλαντικό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά - απέτυχε.

We did it! Orbital. Great night for Team Blue. On to spring and trying again on the landing. (Here is another view!) pic.twitter.com/3AZGfkXQvB — Dave Limp (@davill) January 16, 2025

BREAKING: 24 years after the company’s founding, Jeff Bezos’ rocket company, Blue Origin, has just successfully reached orbit with its own rocket for the first time ever.



The company’s 320-foot-tall New Glenn Rocket successfully lifted off from Florida tonight for the first… pic.twitter.com/ykDJ2ptwYe — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 16, 2025

Ο πύραυλος της Blue Origin ονομάζεται New Glenn και πήρε το όνομά του από τον John Glenn, τον πρώτο Αμερικανό που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

NEWS: Blue Origin’s New Glenn rocket has just successfully lifted off for the first time. pic.twitter.com/Gfzz4wNr0F — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 16, 2025

Ο Τζεφ Μπέζος, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon, θέλει η εταιρεία του να γίνει αντίπαλος της SpaceX του Έλον Μασκ, ο οποίος, πάντως, έσπευσε να συγχαρεί τον αντίπαλό του. «Συγχαρητήρια που έφτασες σε τροχιά με την πρώτη προσπάθεια! @JeffBezos», γράφει ο Μασκ στο twitter.

Congratulations on reaching orbit on the first attempt! @JeffBezos https://t.co/EJl6L8aevV — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025

Ο Τζεφ Μπέζος παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος της Amazon το 2021 για να επικεντρωθεί περισσότερο στην Blue Origin. Η επιρροή του Μπέζος και ο διορισμός του νέου επικεφαλής της Blue Origin φαίνεται ότι άλλαξαν την κουλτούρα της εταιρείας και επιτάχυναν την ανάπτυξη του New Glenn.

Με πληροφορίες από BBC

