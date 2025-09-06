Το LSD μειώνει το άγχος; Τι αποκαλύπτει νέα επιστημονική έρευνα

Η ψυχεδελική ουσία LSD έδειξε θετικά αποτελέσματα στη μείωση των συμπτωμάτων ασθενών με γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, σύμφωνα με νέα μελέτη της φαρμακευτικής εταιρείας MindMed, η οποία ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω δοκιμές και πιθανή ιατρική έγκριση ενός ναρκωτικού που παραμένει απαγορευμένο στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μισό αιώνα.

Η μελέτη με σχεδόν 200 ασθενείς έδειξε ότι μία ελεγχόμενη δόση LSD οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων άγχους σε διάστημα έως και 12 εβδομάδων. Οι δύο υψηλότερες δόσεις είχαν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, με το 65% των ασθενών που έλαβαν 100 μικρογραμμάρια να συνεχίζουν να εμφανίζουν βελτίωση τρεις μήνες αργότερα, ενώ σχεδόν οι μισοί θεωρήθηκαν σε ύφεση. Συχνότερες παρενέργειες ήταν οι παραισθήσεις, η ναυτία και οι πονοκέφαλοι.

Σε αντίθεση με άλλες μελέτες ψυχεδελικών (π.χ. MDMA), η προσέγγιση της MindMed δεν περιλάμβανε ώρες ψυχοθεραπείας, αλλά μόνο τη χορήγηση της ουσίας υπό ιατρική επίβλεψη.

Ωστόσο, υπήρξαν και αδυναμίες: πολλοί συμμετέχοντες μπόρεσαν να καταλάβουν αν είχαν λάβει LSD ή placebo, υπονομεύοντας τη διαδικασία «τυφλού δείγματος». Επίσης, αρκετοί αποχώρησαν πρόωρα από τη μελέτη, μειώνοντας το τελικό δείγμα.

Ο Maurizio Fava του νοσοκομείου Mass General Brigham, επικεφαλής της μελέτης και σύμβουλος της MindMed, τόνισε ότι ίσως χρειαστούν επαναληπτικές θεραπείες, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν «σημαντική διάρκεια δράσης».

Η αναβίωση της ψυχεδελικής έρευνας

Η ψυχεδελική έρευνα γνωρίζει αναβίωση τα τελευταία χρόνια, με το FDA να έχει χαρακτηρίσει τις ουσίες ψιλοκυβίνη, MDMA και πλέον LSD ως «θεραπείες-ορόσημα». Ωστόσο, η πορεία προς την αγορά παραμένει δύσκολη: πέρυσι το FDA απέρριψε την MDMA για την αντιμετώπιση του PTSD λόγω ελλείψεων στις μελέτες.

Ο Frederick Barrett, διευθυντής του Κέντρου Ψυχεδελικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, που δεν συμμετείχε στην έρευνα, σχολίασε: «Είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αναβίωση της παλιάς έρευνας, με σύγχρονα επιστημονικά κριτήρια».

Πολιτικό ενδιαφέρον και προοπτικές

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τον Υπουργό Υγείας Robert F. Kennedy Jr., έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την ψυχεδελική θεραπεία, ειδικά για βετεράνους. Η MindMed ήδη διεξάγει δύο μεγάλες κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ με στόχο την υποβολή αίτησης στο FDA.

Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή αφορά περίπου 3% των ενηλίκων στις ΗΠΑ, με τις τρέχουσες θεραπείες να περιλαμβάνουν ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή (αντικαταθλιπτικά και βενζοδιαζεπίνες).

Η πιθανή έγκριση του LSD ως θεραπευτικού εργαλείου θα σηματοδοτήσει την επιστροφή μιας ουσίας που είχε συνδεθεί με την αντικουλτούρα της δεκαετίας του ’60 και απαγορεύτηκε αυστηρά το 1970, τερματίζοντας τότε σχεδόν κάθε επιστημονική μελέτη.

