Νέο τεστ ούρων ανιχνεύει τον καρκίνο

Ένα νέο τεστ ούρων θα μπορούσε να είναι ένας απλός τρόπος ελέγχου για τον καρκίνο.

Ένα νέο διαγνωστικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) στις ΗΠΑ χρειάζεται κάτι παραπάνω από ένα απλό δείγμα ούρων, καθιστώντας δυνατή την εξέταση ορισμένων τύπων καρκίνου στο σπίτι, όπως ένα τεστ εγκυμοσύνης.

Δεν χρειάζεται επίσκεψη στο γιατρό ή στο νοσοκομείο, ούτε ακριβές διαδικασίες ή ενοχλητικές εξετάσεις αίματος.

Ενώ το τεστ μπορεί να είναι απλό, η τεχνολογία πίσω από αυτό είναι εξελιγμένη, βασιζόμενη στην παρουσία ενζύμων που είναι ειδικά για την εμφάνιση διαφόρων καρκίνων.

Οι ερευνητές ανέπτυξαν έναν νέο τύπο νανοσωματιδίων με επικάλυψη πρωτεϊνών που φέρουν ετικέτες με μια σειρά αλληλουχιών DNA. Όταν τα ένζυμα που σχετίζονται με τον καρκίνο συναντούν ένα νανοσωματίδιο στο αίμα, κόβουν μια πρωτεΐνη που είναι ειδική για το συγκεκριμένο ένζυμο. Αποβάλλονται από το σώμα μέσω των ούρων. Οι αλληλουχίες που συνδέονται με την πρωτεΐνη μπορούν στη συνέχεια να διαβαστούν σαν γραμμωτός κώδικας, αναγνωρίζοντας την παρουσία καρκίνου.

Δοκιμασμένα σε ποντίκια μέσω ένεσης, τα ίδια νανοσωματίδια θα μπορούσαν τελικά να αναπτυχθούν για να λαμβάνονται από το στόμα, μέσω ενός εισπνευστήρα ή ως τοπική θεραπεία, όπως μια κρέμα, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Οι διάφοροι γραμμωτοί κώδικες DNA των νανοσωματιδίων δεν έχουν μόνο τη δυνατότητα να προσδιορίζουν αν υπάρχει ή όχι όγκος, αλλά θα μπορούσαν επίσης να διακρίνουν μεταξύ των τύπων όγκων και να εντοπίζουν αν ένας όγκος έχει κάνει μετάσταση. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας πληροφορίες για την ανάπτυξη και τη στόχευση των θεραπειών.

Οι αισθητήρες νανοσωματιδίων αποδείχθηκε ότι ανιχνεύουν πέντε διαφορετικά ένζυμα που παράγονται από τους όγκους. Μέχρι και 46 διαφορετικοί γραμμωτοί κώδικες DNA μπορούν δυνητικά να εκφραστούν σε ένα μόνο δείγμα, μόλις η τεχνολογία επεκταθεί περαιτέρω.

«Ο στόχος μας εδώ είναι να δημιουργήσουμε τύπους ασθενειών και να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα πάνελ με γραμμωτό κώδικα όχι μόνο για να διαβάσουμε μια ασθένεια, αλλά και για να ταξινομήσουμε μια ασθένεια ή να διακρίνουμε διαφορετικούς τύπους καρκίνου», λέει ο βιοϊατρικός μηχανικός Liangliang Hao, που συνεργαζόταν με το ΜΙΤ, αλλά τώρα εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

Ενώ οι βιοδείκτες του καρκίνου είναι συχνά δύσκολο να ανιχνευθούν, τα συνθετικά νανοσωματίδια που αναπτύχθηκαν σε αυτή τη μελέτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν αυτά τα σήματα και να αναφέρουν τους τύπους καρκίνου και την εξέλιξή τους. Αυτό έγινε μέσω της τεχνολογίας γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR που είχε τεράστιο αντίκτυπο στην επιστημονική έρευνα.

