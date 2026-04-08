Νέα μελέτη αποκαλύπτει πιθανούς λόγους για τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας στην εξωσωματική των μαύρων γυναικών

Ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από χιλιάδες ασθενείς διαφόρων φυλετικών προελεύσεων, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τους παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε μαύρες γυναίκες

Φωτ. Unsplash
Για πάνω από δύο δεκαετίες, οι ειδικοί γονιμότητας προσπαθούν να κατανοήσουν μεσώ μελετών, γιατί οι μαύρες γυναίκες εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), σε σχέση με τις λευκές γυναίκες.

Οι ερευνητές εντοπίζουν δύο βασικούς παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται. Υψηλότερη συχνότητα ινομυωμάτων στις μαύρες γυναίκες, τα οποία μπορούν να εμποδίσουν τη διαδικασία προσκόλλησης και ανάπτυξης του εμβρύου στη μήτρα, και διαφορετική αντίδραση του σώματος στα φάρμακα διέγερσης των ωοθηκών που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες IVF.

Σε πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο «Fertility and Sterility», οι επιστήμονες ανέλυσαν πάνω από 246.000 κύκλους διέγερσης ωοθηκών, εκ των οποίων το 7% αφορούσε μαύρες γυναίκες.

Σκοπός, ήταν να συγκριθεί η ανταπόκριση γυναικών διαφορετικής φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης στις θεραπείες IVF. Η ανάλυση έδειξε ότι οι μαύρες γυναίκες αντέδρασαν ελαφρώς καλύτερα στα φάρμακα διέγερσης και οι ωοθήκες τους παρήγαγαν υψηλής ποιότητας έμβρυα.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν μετά από προσαρμογές για παράγοντες όπως ηλικία κατά τη λήψη των ωαρίων, δείκτης μάζας σώματος, ορμονικά επίπεδα και διαγνώσεις υπογονιμότητας, χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταξύ 2017 και 2019 από την «Society for Assisted Reproductive Technology», έναν αμερικανικό οργανισμό που παρακολουθεί τα αποτελέσματα IVF από κλινικές γονιμότητας.

Τι μπορεί να εμποδίζει την επιτυχή εγκυμοσύνη σύμφωνα με τη μελέτη

Παρά τα θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο ωαρίων και εμβρύων, οι μαύρες γυναίκες εξακολουθούσαν να εμφανίζουν χαμηλότερο ποσοστό ζωντανών γεννήσεων: περίπου 45% σε σύγκριση με περίπου 60% για τις λευκές γυναίκες.

«Υπάρχει σαφώς κάτι που λειτουργεί ως εμπόδιο στο να φτάσουμε στον τελικό στόχο, δηλαδή στη γέννηση ενός μωρού», δήλωσε η Iris Tien-Lynn Lee, γυναικολόγος στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, εξηγεί ότι το ζήτημα φαίνεται να σχετίζεται με την διαδικασία προσκόλλησης και ανάπτυξης του εμβρύου στη μήτρα, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί η ακριβής αιτία.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πιθανοί «ύποπτοι», είναι τα υψηλά ποσοστά ινομυωμάτων και η αυξημένη έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους, που άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι είναι συχνότερα σε μαύρους πληθυσμούς.

Με πληροφορίες από Scientific American


 

