Άνδρες και υπογονιμότητα: Γιατροί προειδοποιούν ότι χιλιάδες ζευγάρια μπαίνουν άδικα σε IVF

Η ανδρική υπογονιμότητα παραμένει μία από τις πιο παραμελημένες πλευρές του βρετανικού συστήματος υγείας, με αποτέλεσμα πολλά ζευγάρια να καταλήγουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση ενώ προηγουμένως θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί πιο απλές αιτίες, προειδοποιούν ειδικοί του NHS.

Παρότι οι άνδρες ευθύνονται για περίπου το 50% των περιστατικών υπογονιμότητας, ο δικός τους έλεγχος συχνά καθυστερεί ή δεν γίνεται καθόλου.

Πολλές μορφές ανδρικής υπογονιμότητας αντιμετωπίζονται. Η κιρσοκήλη, για παράδειγμα, δηλαδή η διόγκωση φλέβας στο όσχεο που αυξάνει τη θερμοκρασία στους όρχεις και επηρεάζει το σπέρμα, διορθώνεται χειρουργικά. Άλλες περιπτώσεις βελτιώνονται με αλλαγές στον τρόπο ζωής ή με συμπληρώματα.

Παρόλα αυτά, ο Vaibhav Modgil, επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και σύμβουλος ανδρολογίας, εξηγεί ότι οι γυναίκες υποβάλλονται σε έναν πλήρη κύκλο εξετάσεων μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ στους άνδρες μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να γίνει ακόμη και ο βασικός έλεγχος. Όπως λέει, η ανδρική υπογονιμότητα επηρεάζει το 5% έως 10% των ανδρών, αλλά παραμένει υποτιμημένη και χωρίς σαφή στρατηγική αντιμετώπισης.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από την έλλειψη εξειδικευμένων γιατρών. Τα περισσότερα ζευγάρια παραπέμπονται σε γυναικολόγους, οι οποίοι εστιάζουν κυρίως στη γυναικεία υγεία. Σε πολλές περιφέρειες υπάρχουν μόλις ένας ή δύο ανδρολόγοι που μπορούν να αναλάβουν το ανδρικό σκέλος της διάγνωσης.

Έτσι, η αξιολόγηση του άνδρα συχνά καθυστερεί σημαντικά και η εξωσωματική υιοθετείται ως πρώτη επιλογή, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η υποκείμενη αιτία θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί νωρίτερα.

Βρετανία: Η νέα στρατηγική για την ανδρική υγεία και οι ελλείψεις της

Η κυβέρνηση παρουσίασε πρόσφατα την πρώτη στρατηγική για την ανδρική υγεία. Οι ειδικοί, όμως, εκφράζουν απογοήτευση επειδή η υπογονιμότητα δεν αποτέλεσε βασικό άξονα των πολιτικών παρεμβάσεων. Ο Modgil αναφέρει ότι περίμενε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, αντίστοιχο με αυτό της Αυστραλίας, το οποίο να περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για την ανδρική υπογονιμότητα.

Ο Dr Michael Carroll, ερευνητής στο Manchester Metropolitan University, χαρακτηρίζει τη στρατηγική θετική αρχή, αλλά επισημαίνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη τον ψυχολογικό αντίκτυπο της υπογονιμότητας. Όπως λέει, οι άνδρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης και, σύμφωνα με έρευνες, έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής.

Ο Carroll προσθέτει ότι η ενημέρωση των ανδρών παραμένει ελλιπής. Πολλοί αγνοούν ότι η θερμότητα από πολύ ζεστά μπάνια ή στενά εσώρουχα αυξάνει τη θερμοκρασία στους όρχεις και επιβαρύνει την παραγωγή σπέρματος. Η διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα και ο κακός ύπνος επηρεάζουν επίσης την ποιότητα του σπέρματος, συχνά χωρίς οι άνδρες να το γνωρίζουν.

Υποχρηματοδότηση της έρευνας

Ο Raj Mathur, πρώην πρόεδρος της British Fertility Society, σημειώνει ότι η έρευνα για την ανδρική υπογονιμότητα έχει μείνει πολύ πίσω. Υπάρχουν λίγα τεστ που θεωρούνται αξιόπιστα με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, επειδή δεν έχουν χρηματοδοτηθεί επαρκείς κλινικές δοκιμές που θα τα αξιολογούσαν.

Το NICE ετοιμάζει νέες κατευθυντήριες οδηγίες με περισσότερες εξετάσεις για τους άνδρες, ωστόσο οργανώσεις ασθενών θεωρούν ότι οι αλλαγές δεν είναι αρκετές.

Έρευνα της Fertility Action έδειξε ότι το 80% των γενικών γιατρών δεν έχει λάβει εκπαίδευση στην ανδρική γονιμότητα, ενώ το 97% δηλώνει ότι δεν μπορεί να διαγνώσει με ασφάλεια κιρσοκήλη.

Το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι για πολλά χρόνια υπήρχε απροθυμία να αναγνωριστεί πως οι άνδρες αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ανισότητες στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της υπογονιμότητας. Τονίζει ότι η νέα στρατηγική δημιουργεί μια βάση για αλλαγές, οι οποίες θα προσαρμοστούν και θα επεκταθούν τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Guardian