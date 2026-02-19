ΤECH & SCIENCE
Σε τροχιά σύγκρουσης τρεις γαλαξίες: Η εκπληκτική φωτογραφία από το NASA Hubble

Οι τρεις γαλαξίες βρίσκονται όλοι σε απόσταση 50.000 ετών φωτός ο ένας από τον άλλον, κάτι που μπορεί να ακούγεται πολύ μακριά, αλλά είναι σχετικά κοντά για κάτι τόσο ογκώδες όσο ένας γαλαξίας

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Τρεις αλληλεπιδρώντες γαλαξίες που βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, κατέγραψε το NASA Hubble.

Οι τρεις γαλαξίες βρίσκονται όλοι σε απόσταση 50.000 ετών φωτός ο ένας από τον άλλον, κάτι που μπορεί να ακούγεται πολύ μακριά, αλλά είναι σχετικά κοντά για κάτι τόσο ογκώδες όσο ένας γαλαξίας.

Αυτή η εικόνα προέρχεται από αστρονόμους που χρησιμοποιούν το Hubble για να μελετήσουν πώς σχηματίστηκαν οι μεγαλύτεροι γαλαξίες.

Πιστεύεται ότι οι πιο ογκώδεις γαλαξίες στο σύμπαν μπορεί να προέρχονται από τη συγχώνευση πολλαπλών μικρότερων γαλαξιών, όπως στην σχετική εικόνα που δημοσίευσε η NASA στα social.

Το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble (Hubble Space Telescope - HST) είναι ένα μεγάλο, οπτικό τηλεσκόπιο που τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη τον Απρίλιο του 1990 από τη NASA και την ESA.

Περιστρέφεται σε ύψος 559 χιλιομέτρων και έχει αλλάξει την αντίληψή μας για το σύμπαν, προσφέροντας καθαρές εικόνες γαλαξιών, άστρων και πλανητών, απαλλαγμένες από τις παραμορφώσεις της γήινης ατμόσφαιρας.

Η ανάρτηση της NASA για τους τρεις γαλαξίες:

«Ομαδική αγκαλιά!

Σε αυτήν την εικόνα που τραβήχτηκε από το NASA Hubble, βλέπετε τρεις αλληλεπιδρώντες γαλαξίες που βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης. Τελικά, οι τρεις θα συγχωνευθούν και θα γίνουν ένας.

Οι τρεις γαλαξίες βρίσκονται όλοι σε απόσταση 50.000 ετών φωτός ο ένας από τον άλλον, κάτι που μπορεί να μας ακούγεται πολύ μακριά, αλλά είναι σχετικά κοντά για κάτι τόσο ογκώδες όσο ένας γαλαξίας.

Για να καταλάβετε, ο Γαλαξίας μας εκτείνεται σε 100.000 έτη φωτός και ο πλησιέστερος μεγάλος γαλαξιακός μας γείτονας, ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, απέχει πάνω από 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη.

Αυτή η εικόνα προέρχεται από αστρονόμους που χρησιμοποιούν το Hubble για να μελετήσουν πώς σχηματίστηκαν οι μεγαλύτεροι γαλαξίες.

Πιστεύεται ότι οι πιο ογκώδεις γαλαξίες στο σύμπαν μπορεί να προέρχονται από τη συγχώνευση πολλαπλών μικρότερων γαλαξιών, όπως εδώ.

Περιγραφή εικόνας: Τρεις γαλαξίες στο προσκήνιο φαίνονται παραμορφωμένοι και συμπιεσμένοι ο ένας από τον άλλον. Δύο από τους τρεις γαλαξίες φαίνονται πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ ο τρίτος είναι πολύ παραμορφωμένος για να προσδιοριστεί ο προσανατολισμός του.

Και οι τρεις γαλαξίες έχουν αποχρώσεις κίτρινου, ροζ και μπλε φωτός. Το φόντο αυτής της σκηνής είναι ο μαύρος χώρος και το φως μακρινών αστεριών και γαλαξιών».

Αστρονόμοι ετοιμάζονται να τραβήξουν «επαναστατικό» κινούμενο πλάνο μαύρης τρύπας

Τech & Science / Αστρονόμοι ετοιμάζονται να τραβήξουν «επαναστατικό» κινούμενο πλάνο μαύρης τρύπας

Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι οι μαύρες τρύπες κατέχουν το κλειδί για την κατανόηση του πώς σχηματίστηκαν οι πρώτοι γαλαξίες στο πρώιμο σύμπαν και πώς εξελίχθηκαν
THE LIFO TEAM

ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΗΛΙΑ ΠΑΓΟΥ

Τech & Science / Βρήκαν ανθεκτικό σε αντιβιοτικά βακτήριο σε αρχαία σπηλιά πάγου στη Ρουμανία - Είναι απειλή ή βοήθεια;

Τα βακτήρια έχουν εξελιχθεί ώστε να προσαρμόζονται ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες της Γης, από καύσωνες έως θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν
THE LIFO TEAM
IPHONE FBI LOCKDOWN MODE

Τech & Science / «Lockdown mode»: Η λειτουργία του iPhone για ύψιστη ασφάλεια που μπλόκαρε την πρόσβαση στο FBI

Η Apple περιγράφει το Lockdown Mode ως ένα «προαιρετικό, ακραίο» εργαλείο προστασίας που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει «εξαιρετικά σπάνιες και ιδιαίτερα εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις»
THE LIFO TEAM
 
 