Σε κίνδυνο η καλλιέργεια των κόκκων καφέ λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Στην Αιθιοπία, την πατρίδα του καφέ, περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά βασίζονται στον καφέ ως κύρια πηγή εισοδήματος. Ο καφές συνεισφέρει σχεδόν στο ένα τρίτο των εσόδων της χώρας από εξαγωγές, αλλά δεν είναι σαφές για πόσο ακόμα.

«Οι καλλιεργητές καφέ στην Αιθιοπία βλέπουν ήδη τις επιπτώσεις από τις ακραίες θερμοκρασίες», δήλωσε ο Dejene Dadi, γενικός διευθυντής της Oromia Coffee Farmers Cooperatives Union (OCFCU), μιας συνεταιριστικής οργάνωσης μικροκαλλιεργητών.

Μία ανάλυση υποδηλώνει ότι οι χώρες όπου καλλιεργούνται οι κόκκοι καφέ γίνονται πλέον πολύ θερμές για την καλλιέργεια, λόγω της κλιματικής κατάρρευσης.

Οι πέντε κορυφαίες χώρες παραγωγής καφέ, υπεύθυνες για το 75% της παγκόσμιας προσφοράς, κατέγραψαν κατά μέσο όρο 57 επιπλέον ημέρες ετησίως με θερμοκρασίες που βλάπτουν τον καφέ, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με τα ευρήματα του Climate Central, που ερευνά και δημοσιεύει σχετικά με την κρίση.

Οι κόκκοι καφέ προέρχονται κυρίως από μια περιοχή γνωστή ως «ζώνη του καφέ» μεταξύ του Τροπικού του Καρκίνου και του Τροπικού του Αιγόκερω, και χρειάζονται συγκεκριμένες θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις για να ευδοκιμήσουν.

Τα φυτά, ειδικά η πιο πολύτιμη ποικιλία arabica, δυσκολεύονται σε θερμοκρασίες πάνω από 30°C.

Τα στοιχεία

Καθημερινά καταναλώνονται περίπου 2 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ, σύμφωνα με τη βιομηχανία. Ωστόσο, η βιομηχανία αυτή βρίσκεται υπό πίεση. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι τιμές των κόκκων arabica και robusta σχεδόν διπλασιάστηκαν από το 2023 έως το 2025. Τον Φεβρουάριο του 2025, οι τιμές του καφέ έφτασαν σε ρεκόρ όλων των εποχών.

Η ανάλυση του Climate Central κατέγραψε τις ημέρες με θερμοκρασίες πάνω από 30°C στις περιοχές καλλιέργειας καφέ μεταξύ 2021 και 2025 και τις συνέκρινε με τον αριθμό που θα υπήρχε σε έναν κόσμο χωρίς ρύπανση από άνθρακα.

Η χώρα παραγωγής καφέ που έχει επηρεαστεί περισσότερο είναι το Ελ Σαλβαδόρ, με 99 επιπλέον ημέρες με θερμοκρασίες που βλάπτουν τον καφέ. Η Βραζιλία, ο σημαντικότερος παραγωγός καφέ στον κόσμο, που αντιπροσωπεύει το 37% της παγκόσμιας παραγωγής, είχε 70 επιπλέον ημέρες πάνω από 30°C. Η Αιθιοπία, που αντιπροσωπεύει το 6,4% της παραγωγής καφέ, είχε 34 ημέρες.

«Η αιθιοπική arabica είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο άμεσο ηλιακό φως», δήλωσε ο Dadi. «Χωρίς επαρκή σκιά, τα δέντρα καφέ παράγουν λιγότερους κόκκους και γίνονται πιο ευάλωτα σε ασθένειες».

Οι ακτιβιστές αναφέρουν ότι η χρηματοδότηση για ουσιαστική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι ανεπαρκής. Οι μικροκαλλιεργητές παράγουν το 60% έως 80% του καφέ, αλλά έλαβαν μόλις το 0,36% των κεφαλαίων που απαιτούνται για να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης το 2021, σύμφωνα με μια μελέτη του προηγούμενου έτους.

Χωρίς βοήθεια, υπάρχει μόνο ό,τι μπορούν να κάνουν, δήλωσε ο Dadi. «Για να διασφαλιστούν οι προμήθειες καφέ, οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν για την κλιματική αλλαγή».

Με πληροφορίες από Guardian