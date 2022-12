NASA: Εντυπωσιακά πλάνα από τον διαστημικό περίπατο δύο αστροναυτών

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακά πλάνα από τον διαστημικό περίπατο που πραγματοποίησαν δύο αστροναύτες, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Οι Αμερικανοί αστροναύτες Τζος Κασάντα και Φρανκ Ρούμπιο ανέλαβαν να τοποθετήσουν δύο νέα ηλιακά πάνελ, μία διαδικασία που κράτησε επτά ώρες και μεταδόθηκε από τη NASA.

Spacewalk in progress. Watch astronauts @Astro_Josh (suit with red stripes) and Frank Rubio (unmarked suit) install new @Space_Station rollout solar arrays. The spacewalk is expected to last seven hours. https://t.co/FMKXeCAdkx