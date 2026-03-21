Μόριο στο αίμα πύθωνα ανοίγει τον δρόμο για νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Ένα μόριο που εντοπίζεται στο αίμα των πυθώνων, φαίνεται να ανοίγει νέους δρόμους για την ανάπτυξη φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι επιστήμονες μελετούν εδώ και χρόνια τις ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες των πυθώνων, καθώς μπορούν να καταναλώσουν ένα τεράστιο γεύμα και στη συνέχεια να παραμείνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς τροφή, χωρίς να εμφανίζουν σημαντικές επιπτώσεις στον οργανισμό τους.

Εξετάζοντας το αίμα πυθώνων πριν και μετά τη σίτιση, οι ερευνητές εντόπισαν εκατοντάδες ουσίες που αυξάνονται μετά το γεύμα, με μία από αυτές, γνωστή ως pTOS να ξεχωρίζει, καθώς παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Επιβλαβή χημικά εντοπίστηκαν σε ακουστικά που πωλούνται σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη

Το μόριο στο στο αίμα του πύθωνα που «κόβει» την όρεξη

Το συγκεκριμένο μόριο παράγεται από βακτήρια του εντέρου και φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο, με τον οποίο ο οργανισμός του φιδιού διαχειρίζεται την τροφή.

Όταν οι επιστήμονες χορήγησαν το pTOS σε παχύσαρκα ποντίκια, παρατήρησαν ότι τα ζώα κατανάλωναν αισθητά λιγότερη τροφή και έχασαν βάρος μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα.

Σε αντίθεση με ήδη υπάρχοντα φάρμακα για την παχυσαρκία, το μόριο φαίνεται να δρα απευθείας στον εγκέφαλο και συγκεκριμένα στον υποθάλαμο, την περιοχή που ρυθμίζει την όρεξη, χωρίς να σχετίζεται με ορισμένες από τις γνωστές παρενέργειες άλλων θεραπειών.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες πριν εξεταστεί η εφαρμογή της σε ανθρώπους.

Ωστόσο, η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την επιστημονική πεποίθηση ότι η μελέτη της φύσης μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες λύσεις, προσφέροντας στο μέλλον πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς επιλογές για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Με πληροφορίες από Guardian