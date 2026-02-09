Μερικά φλιτζάνια τσάι ή καφέ την ημέρα μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με επιστήμονες

Οι άνθρωποι που πίνουν δύο φλιτζάνια τσάι ή καφέ την ημέρα έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια και ελαφρώς καλύτερη γνωστική απόδοση σε σύγκριση με όσους αποφεύγουν αυτά τα ροφήματα, σύμφωνα με ερευνητές.

Τα ιατρικά αρχεία περισσότερων από 130.000 ατόμων έδειξαν ότι, σε διάστημα 40 ετών, όσοι έπιναν συστηματικά δύο έως τρία φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη ή ένα έως δύο φλιτζάνια τσάι με καφεΐνη την ημέρα είχαν 15-20% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν.

Οι καταναλωτές καφέ με καφεΐνη ανέφεραν επίσης ελαφρώς μικρότερη γνωστική έκπτωση σε σύγκριση με όσους επέλεξαν ντεκαφεϊνέ και είχαν καλύτερες επιδόσεις σε ορισμένες αντικειμενικές δοκιμασίες της εγκεφαλικής λειτουργίας, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Medical Association.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η συνηθισμένη κατανάλωση τσαγιού και καφέ είναι καλή για τον εγκέφαλο, αλλά η έρευνα δεν μπορεί να το αποδείξει, καθώς οι καταναλωτές καφεΐνης μπορεί να είναι λιγότερο επιρρεπείς στην άνοια για άλλους λόγους.

«Η μελέτη μας από μόνη της δεν μπορεί να αποδείξει την αιτιότητα, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε, είναι η καλύτερη μέχρι σήμερα απόδειξη που εξετάζει την κατανάλωση καφέ και τσαγιού και τη γνωστική υγεία, και είναι σύμφωνη με την πιθανή βιολογία», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας, Γιού Ζανγκ, ο οποίος μελετά τη διατροφική επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Η έρευνα για το τσάι και τον καφέ

Ο καφές και το τσάι περιέχουν καφεΐνη και πολυφαινόλες που μπορεί να προστατεύουν από τη γήρανση του εγκεφάλου, βελτιώνοντας την αγγειακή υγεία και μειώνοντας τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, όπου επιβλαβή άτομα και μόρια που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες βλάπτουν τα κύτταρα και τους ιστούς. Οι ουσίες που περιέχονται στα ροφήματα αυτά μπορεί επίσης να βελτιώνουν τη μεταβολική υγεία. Η καφεΐνη, για παράδειγμα, συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά διαβήτη τύπου 2, έναν γνωστό παράγοντα κινδύνου για την άνοια.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα αρχεία 131.821 εθελοντών που συμμετείχαν σε δύο μεγάλες μελέτες δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ, τη μελέτη Nurses’ Health και τη μελέτη Health Professionals Follow-up. Και οι δύο μελέτες πραγματοποίησαν επαναλαμβανόμενες αξιολογήσεις της διατροφής των συμμετεχόντων, των διαγνώσεων άνοιας, της γνωστικής έκπτωσης που παρουσίασαν και των βαθμολογιών σε γνωστικές δοκιμασίες για διάστημα έως και 43 ετών.

Συνολικά, οι άνδρες και οι γυναίκες που έπιναν τον περισσότερο καφέ με καφεΐνη είχαν 18% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με εκείνους που έπιναν λίγο ή καθόλου, με παρόμοια αποτελέσματα να παρατηρούνται και για το τσάι. Το αποτέλεσμα φαινόταν να σταθεροποιείται σε δύο έως τρεις κούπες καφέ με καφεΐνη ή μία έως δύο κούπες τσάι με καφεΐνη. Δεν βρέθηκε καμία σχέση μεταξύ του καφέ χωρίς καφεΐνη και της άνοιας.

Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθεί εάν τα δύο ροφήματα προστατεύουν πραγματικά τον εγκέφαλο. Οι δοκιμές, στις οποίες οι συμμετέχοντες κατανέμονται τυχαία σε ομάδες που καταναλώνουν καφεϊνούχα ή ντεκαφεϊνέ ποτά για δεκαετίες πριν από τον έλεγχο των διαφορών στη διάγνωση της άνοιας, είναι σε μεγάλο βαθμό μη πρακτικές. Ωστόσο, οι μελέτες θα μπορούσαν να διερευνήσουν εάν τα ροφήματα προκαλούν βιολογικές αλλαγές που συνδέονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου, οι οποίες θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε σαρώσεις ή άλλες εξετάσεις, δήλωσε ο Ζανγκ.

Αντικρουόμενες πληροφορίες

Ο Ναβεέντ Σατάρ, καθηγητής καρδιομεταβολικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, δήλωσε ότι δεν θα είναι εύκολο να επιτευχθεί σαφήνεια, κυρίως επειδή η καφεΐνη μπορεί να έχει θετικές και αρνητικές επιδράσεις στον εγκέφαλο.

Το τσάι και ο καφές περιέχουν αντιοξειδωτικά που μπορεί να είναι ευεργετικά, ενώ η καφεΐνη μπορεί να δώσει ώθηση στους ανθρώπους να εργαστούν, να μάθουν και να ασκηθούν. Σε ορισμένα άτομα, η καφεΐνη αυξάνει την αρτηριακή πίεση, ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην άνοια. «Η καφεΐνη έχει πολλαπλές επιδράσεις, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι ευεργετικές, άλλες επιβλαβείς, και το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να εκτιμηθεί χωρίς να γίνει μια τυχαία δοκιμή», δήλωσε ο Σατάρ.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι περίπου οι μισές περιπτώσεις άνοιας παγκοσμίως μπορούν να προληφθούν ή να καθυστερήσουν με την αντιμετώπιση παραγόντων όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η απώλεια ακοής και η υψηλή αρτηριακή πίεση.

«Μην θεωρείτε τον καφέ ή το τσάι ως μαγική ασπίδα», δήλωσε ο Ζανγκ στην Guardian. «Θα έλεγα ότι η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η τακτική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και ο καλός ύπνος είναι όλα σημαντικά για την καλύτερη υγεία του εγκεφάλου».

Με πληροφορίες από Guardian