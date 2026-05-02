Μελέτη: Η Αφρική «σπάει» πιο γρήγορα απ’ ό,τι πιστεύαμε, δημιουργώντας νέο ωκεανό

Νέα γεωλογική μελέτη δείχνει ότι η αφρικανική ήπειρος ενδέχεται να διαχωριστεί νωρίτερα απ’ ό,τι εκτιμούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, καθώς ένα ενεργό ρήγμα στην ανατολική Αφρική έχει φτάσει σε κρίσιμο στάδιο και, σε βάθος χρόνου, θα οδηγήσει στη δημιουργία νέου ωκεανού.

Παρότι η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μερικά εκατομμύρια χρόνια, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, σε γεωλογική κλίμακα, πρόκειται για σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον γεωεπιστήμονα Christian Rowan του Columbia University, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η διαδικασία διάρρηξης του φλοιού στην Ανατολική Αφρική είναι πιο προχωρημένη απ’ ό,τι είχε εκτιμηθεί. Τα δεδομένα δείχνουν ότι στο κέντρο του ρήγματος ο φλοιός φτάνει περίπου τα 13 χιλιόμετρα, ενώ στις άκρες της περιοχής ξεπερνά τα 35 χιλιόμετρα.

«Διαπιστώσαμε ότι το ρήγμα σε αυτή την περιοχή είναι πιο εξελιγμένο και ο φλοιός πιο λεπτός απ’ ό,τι πιστεύαμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η περιοχή έχει προχωρήσει περισσότερο στη διαδικασία διαχωρισμού της ηπείρου.

Το επίκεντρο της μελέτης είναι η ζώνη ρήγματος Τουρκάνα στην Κένυα, μια περιοχή γνωστή για την αφθονία απολιθωμάτων πρώιμων ανθρώπινων ειδών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ζώνη εισήλθε στη σημερινή της γεωλογική φάση πριν από περίπου 4 εκατομμύρια χρόνια, περίοδος που συμπίπτει με την εμφάνιση των πρώτων απολιθωμάτων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η σύμπτωση αυτή μπορεί να εξηγείται από τις γεωλογικές συνθήκες της εποχής. Η συγκεκριμένη φάση φαίνεται ότι αύξησε τη συσσώρευση ιζημάτων και δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τη διατήρηση απολιθωμάτων.

Έτσι, η μεγάλη συγκέντρωση ευρημάτων ενδέχεται να οφείλεται στο ότι διατηρήθηκαν καλύτερα και όχι απαραίτητα στο ότι υπήρχαν περισσότεροι πρώιμοι άνθρωποι στην περιοχή.

Η επόμενη φάση είναι ο σχηματισμός ωκεανού. Καθώς ο φλοιός της Γης λεπταίνει, μάγμα ανεβαίνει στην επιφάνεια, ψύχεται και δημιουργεί νέο θαλάσσιο πυθμένα. Σταδιακά, τα νερά του Ινδικού Ωκεανού αναμένεται να κατακλύσουν την περιοχή.

Η διαδικασία αυτή έχει ήδη αρχίσει σε περιοχές όπως η κοιλότητα Αφάρ, στη βορειοανατολική Αφρική.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, ενώ οι ερευνητές εκτιμούν ότι μελλοντικές εργασίες θα εξετάσουν περαιτέρω τη σχέση μεταξύ γεωλογικών διεργασιών και ανθρώπινης εξέλιξης.

Με πληροφορίες από Science Alert

