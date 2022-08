Κοσμοναύτης διέκοψε τον διαστημικό περίπατο όταν έπεσε απότομα η ένδειξη της μπαταρίας στη στολή του

Ένας από τους δύο Ρώσους κοσμοναύτες που εκτελούσαν εργασίες σε εξωτερικό βραχίονα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο εσωτερικό του ISS, λόγω ενός προβλήματος στον εξοπλισμό της στολής του.

Το κέντρο ελέγχου της Μόσχας έδωσε εντολή στον Όλεγκ Αρτέμιεφ να ολοκληρώσει πρόωρα τον διαστημικό του περίπατο.

Ο Αρτέμιεφ είχε συμπληρώσει σχεδόν τρεις ώρες εκτός ISS σε μία αποστολή που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου έξι ώρες, όταν η ένδειξη της μπαταρίας στην στολή του άρχισε να υποχωρεί απότομα.

Αυτό υποχρέωσε τους υπεύθυνους να διατάξουν την άμεση επιστροφή του στο εσωτερικό του διαστημικού σταθμού.

«Όλεγκ, άφησε τα πάντα και ξεκίνα να επιστρέφεις αμέσως στον σταθμό!», είπε το κέντρο ελέγχου της Μόσχας στον Αρτέμιεφ επιβεβαιώνοντας λίγο αργότερα ότι συνδέθηκε επιτυχώς με την παροχή στο εσωτερικό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Εκείνος ακολούθησε την εντολή και επέστρεψε στο εσωτερικό του ISS, ενώ ο συνάδελφός του Ντενίς Ματβέεφ ολοκλήρωσε τις εργασίες στον ρομποτικό βραχίονα του διαστημικού σταθμού.

Ο Ρομπ Νάβιας, εκπρόσωπος της NASA, διαβεβαίωσε ότι ο Όλεγκ Αρτέμιεφ «δεν διέτρεξε ποτέ σοβαρό κίνδυνο».

O Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, ένα εργαστήριο που έχει μέγεθος περίπου όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, φιλοξενεί πληρώματα από διάφορες χώρες του κόσμου για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Russian cosmonaut Oleg Artemyev has returned to the airlock at the International Space Station after an electrical problem on his spacesuit. Here's a replay of Russian mission controllers directing Artemyev to immediately return to the airlock.



