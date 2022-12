ISS: Διαρροή στο Soyuz - Ακυρώθηκε διαστημικός περίπατος κοσμοναυτών

Ακυρώθηκε ο διαστημικός περίπατος δύο Ρώσων κοσμοναυτών, όταν οι ελεγκτές της αποστολής παρατήρησαν «σημαντική διαρροή» από διαστημικό σκάφος Soyuz, που είναι προσδεμένο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Αρχικά παρατηρήθηκε μια «ορατή ροή νιφάδων» κάτι που έκανε τους Ρώσους ελεγκτές να ματαιώσουν την αποστολή.

«Ο αποψινός διαστημικός περίπατος ακυρώθηκε εξαιτίας παρατηρούμενης διαρροής που πιστεύεται ότι είναι ψυκτική ουσία από το Soyuz MS-22», ανέφερε ο Ρομπ Ναβίας, ο σχολιαστής της ΝASA κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης από το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον, στο Χιούστον.

«Παρατηρήσαμε έναν ορατό ρεύμα νιφάδων από το πίσω μέσος του Soyuz κοντά στη μονάδα οργάνων και πρόωσης, που ήταν ένδειξη διαρροής», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Tonight's spacewalk with cosmonauts Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin is on standby as mission controllers assess flakes seen leaking from the Soyuz MS-22 crew ship. pic.twitter.com/jC5X1oaEDh