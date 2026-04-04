Ιαπωνία: Πρωτοποριακή ανακύκλωση μετατρέπει χρησιμοποιημένες πάνες σε καινούργιες

Δισεκατομμύρια χρησιμοποιημένες πάνες καταλήγουν κάθε χρόνο σε χωματερές ή αποτεφρώνονται στην Ιαπωνία, και μάλιστα οι περισσότερες δεν προέρχονται από βρέφη, αλλά από ηλικιωμένους.

Ωστόσο, ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, καθώς για πρώτη φορά παγκοσμίως επαναχρησιμοποιείται το βασικό υλικό των πανών για την κατασκευή νέων.

Το εγχείρημα, που υλοποιείται από την εταιρεία υγιεινής Unicharm, φιλοδοξεί να μειώσει την πίεση στους «χώρους ταφής απορριμμάτων» και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για πάνες ενηλίκων.

Ιαπωνία: Πώς λειτουργεί η ανακύκλωση με τις πάνες

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι χρησιμοποιημένες πάνες -μέχρι στιγμής- είτε τεμαχίζονταν, είτε καθαρίζονταν, είτε διαχωρίζονταν σε χαρτοπολτό, πλαστικό και, απορροφητικά, πολυμερή.

Στη συνέχεια, τα υλικά αυτά επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία είχε καταφέρει να αξιοποιεί τα ανακυκλωμένα υλικά σε προϊόντα χαμηλότερων απαιτήσεων, όπως χαρτί υγείας. Πλέον, όμως, πέτυχε το επόμενο βήμα, τη δημιουργία νέων πανών από τον ίδιο τον χαρτοπολτό.

Η διαδικασία περιλαμβάνει ειδική επεξεργασία με όζον για αποστείρωση, λεύκανση και εξάλειψη οσμών.

Ιαπωνία: Πιλοτική εφαρμογή σε δύο πόλεις

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά σε δύο δήμους της νότιας Ιαπωνίας, το Σιμπούσι και το Osaki, με συνολικό πληθυσμό περίπου 40.000 κατοίκων. Οι δύο περιοχές έχουν ήδη υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης -περίπου 80% των οικιακών απορριμμάτων- τετραπλάσιο ποσοστό από τον εθνικό μέσο όρο.

Οι κάτοικοι καλούνται να απορρίπτουν τις πάνες σε ειδικές σακούλες, αναγράφοντας μάλιστα το όνομά τους, στο πλαίσιο αυστηρής διαχείρισης απορριμμάτων.

Όπως αναφέρει ενδεικτικά το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ανάγκη για τέτοιες λύσεις συνδέεται άμεσα με τη δημογραφική πραγματικότητα της Ιαπωνίας, καθώς στη χώρα ζουν σχεδόν 100.000 άνθρωποι άνω των 100 ετών και οι πάνες ενηλίκων ξεπερνούν πλέον σε χρήση εκείνες για βρέφη.

Μάλιστα, το 2024 παρήχθησαν 9,6 δισ. πάνες ενηλίκων, έναντι 8 δισ. για μωρά, ενώ μέχρι το 2030, εκτιμάται ότι 2,6 εκατομμύρια τόνοι χρησιμοποιημένων πανών θα απορρίπτονται ετησίως, αποτελώντας πάνω από το 7% των απορριμμάτων της χώρας.

Η Unicharm στοχεύει έως το 2028 να μπορεί να ανακυκλώνει πλήρως και τα υπόλοιπα υλικά των πανών (πλαστικά και απορροφητικά στοιχεία) για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Παράλληλα, σχεδιάζει συνεργασίες με έως και 20 δήμους μέχρι το 2035.

Με πληροφορίες από AFP News Agency

