Μπορούν τα AI ρομπότ να συνεργάζονται με τους ανθρώπους; - Δύο μεγάλες εταιρείες έκαναν το τεστ

Ανθρωποειδές ρομπότ μπήκε για πρώτη φορά σε κανονική βάρδια εργοστασίου στη Γερμανία, εκτελώντας αυτόνομα εργασίες για ώρες

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Η γερμανική τεχνολογική εταιρεία Siemens και ο κολοσσός των μικροτσίπ Nvidia δοκίμασαν ένα ανθρωποειδές ρομπότ σε πραγματικές συνθήκες, μέσα σε εργοστάσιο σε πλήρη λειτουργία.

Η δοκιμή, σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία ρομποτικής Humanoid, αποτελεί ένα βήμα προς την παραγωγή με τεχνητή νοημοσύνη, όπου μηχανές και άνθρωποι εργάζονται μαζί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Siemens, το ρομπότ, που αξιοποιεί τεχνολογία AI της Nvidia, εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο ηλεκτρονικών της στο Ερλάνγκεν, στη νοτιοδυτική Γερμανία.

Το ρομπότ, με την ονομασία HMND 01 της Humanoid, ανέλαβε βασικές εργασίες logistics, όπως η παραλαβή, μεταφορά και τοποθέτηση δοχείων που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, λειτούργησε αυτόνομα για περισσότερες από οκτώ ώρες, ολοκληρώνοντας πάνω από το 90% των εργασιών του και μετακινώντας περίπου 60 δοχεία ανά ώρα.

Το έργο εντάσσεται στη συνεργασία Siemens–Nvidia για την ανάπτυξη «των πρώτων εργοστασίων παγκοσμίως με προσαρμοστική τεχνητή νοημοσύνη».

«Τα εργοστάσια του μέλλοντος απαιτούν ρομπότ που μπορούν να αντιλαμβάνονται, να σκέφτονται και να προσαρμόζονται αυτόνομα δίπλα στους ανθρώπους», δήλωσε ο Deepu Talla, αντιπρόεδρος του τμήματος ρομποτικής της Nvidia.

Όπως εξήγησε, με τη Siemens να παρέχει τη βιομηχανική υποδομή και τη Humanoid να αξιοποιεί πλήρως την τεχνολογία φυσικής AI της Nvidia - από την εκπαίδευση μέσω προσομοιώσεων έως τη λειτουργία σε πραγματικό χρόνο - η δοκιμή ανοίγει τον δρόμο για ανθρωποειδή ρομπότ που μπορούν να ανταποκριθούν σε πραγματικές απαιτήσεις παραγωγής.

Τα ρομπότ της Humanoid έχουν ήδη δείξει ικανότητα γρήγορης μάθησης, βάδισης και δεξιοτεχνίας σε πραγματικά περιβάλλοντα.

Χάρη στα εργαλεία προσομοίωσης και εκπαίδευσης της Nvidia, μεγάλο μέρος της ανάπτυξης του ρομπότ έγινε ψηφιακά, μειώνοντας την ανάγκη για φυσικές δοκιμές και περιορίζοντας τον χρόνο σχεδιασμού από έως και δύο χρόνια σε περίπου επτά μήνες.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού, επιτρέποντας στα ρομπότ να αναλάβουν πιο σύνθετες εργασίες που μέχρι σήμερα απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση, κάτι που η παραδοσιακή αυτοματοποίηση δυσκολεύεται να πετύχει.

Οι εταιρείες χαρακτήρισαν τη δοκιμή «ορόσημο στη μετάβαση της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης από όραμα σε βιομηχανική πραγματικότητα», χωρίς ωστόσο να δώσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ευρύτερη εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

Με πληροφορίες από euronews.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΦΡΟΥΤΑ

Τech & Science / Smoothie, χυμός ή ολόκληρο φρούτο; Ο υγιεινότερος τρόπος να καταλώνετε τους καρπούς της φύσης

Τα φρούτα αποτελούν βασικό συστατικό κάθε υγιεινής διατροφής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνονται έχει εξίσου μεγάλη σημασία με το αν δεν καταναλώνονται καθόλου
THE LIFO TEAM
Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Διεθνή / Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Η Ρις Γουίδερσπουν κάλεσε δημόσια τις γυναίκες να αρχίσουν να μαθαίνουν τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι είναι ώρα να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της και να μη μείνουν πίσω. Η τοποθέτησή της έρχεται ενώ και άλλες σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Σάντρα Μπούλοκ, μιλούν πιο ανοιχτά για μια πιο πρακτική σχέση με το AI.
THE LIFO TEAM
ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΛΑΔΙ ΛΙΠΟΣ

Τech & Science / Λιγότερο λάδι, ίδια τραγανότητα: Nέα τεχνική μειώνει το λίπος στις τηγανητές πατάτες

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιο υγιεινή εναλλακτική για δημοφιλή τηγανητά τρόφιμα, χωρίς να αλλάζει η εμπειρία του καταναλωτή
THE LIFO TEAM
Apple και Google προωθούν εφαρμογές AI που «γδύνουν» φωτογραφίες ανθρώπων, σύμφωνα με έκθεση

Τech & Science / Apple και Google προωθούν εφαρμογές AI που «γδύνουν» φωτογραφίες ανθρώπων, σύμφωνα με έκθεση

Νέα έκθεση αποκαλύπτει ότι η Apple και η Google συνεχίζουν να φιλοξενούν και να προωθούν εφαρμογές που μπορούν να «γδύνουν» ψηφιακά πραγματικά πρόσωπα, παρότι αυτό απαγορεύεται ρητά από τις πολιτικές τους
THE LIFO TEAM
 
 