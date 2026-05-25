Αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αναίρεση ζητά ο Άρειος Πάγος

Εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Εισαγγελική αναίρεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, ανοίγοντας νέο κύκλο δικαστικών εξελίξεων γύρω από την υπόθεση.

Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί άμεσα στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο, με το ανώτατο δικαστήριο να καλείται να κρίνει τη νομιμότητα της απόφασης περί υφ' όρον απόλυσης.

Αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Το σκεπτικό του Αρείου Πάγου

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, δεν έχει συμπληρωθεί η απαιτούμενη 25ετής πραγματική έκτιση της ποινής, ενώ, κατά την ίδια εισαγγελική κρίση, δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφ’ όρον απόλυσης σε προγενέστερο χρόνο.

Οι δικαστικές εξελίξεις αναμένονται άμεσα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου εκτιμάται πως θα εκδοθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

