O πάπας Λέων προειδοποιεί για «υπερβολικά τρυφερά» chatbots και ζητά ρύθμιση της AI

Ο πάπας Λέων, σε μήνυμα ενόψει της ετήσιας Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικών Επικοινωνιών της Καθολικής Εκκλησίας, σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδυναμώσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα και την ικανότητα λήψης αποφάσεων.

Περιγράφει επίσης ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου γίνεται όλο και δυσκολότερο να ξεχωρίσει κανείς αν επικοινωνεί με πραγματικούς ανθρώπους, bots ή εικονικούς influencers.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στα chatbots που είναι σχεδιασμένα να είναι «υπερβολικά τρυφερά», μόνιμα παρόντα και διαθέσιμα. Κατά τον ίδιο, τέτοια συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως αόρατοι διαμορφωτές της συναισθηματικής κατάστασης των χρηστών, να εισβάλλουν στην ιδιωτική τους σφαίρα και να καταλάβουν χώρο που κανονικά ανήκει στις ανθρώπινες σχέσεις.

Σε σχέση με τους προκατόχους του, ο Λέων εμφανίζεται πιο εξοικειωμένος με τον ψηφιακό κόσμο. Έχει χρησιμοποιήσει κοινωνικά δίκτυα και δείχνει να θέλει να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη κεντρικό θέμα της παποσύνης του, ζητώντας ένα σαφές ηθικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και χρήση της.

Ο πάπας Λέων καλεί κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς να παρέμβουν

Στο κείμενό του καλεί εθνικές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις. Υποστηρίζει ότι η κατάλληλη ρύθμιση μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες από το να αναπτύξουν συναισθηματική προσκόλληση σε chatbots, αλλά και να περιορίσει τη διάδοση ψευδούς, χειριστικού ή παραπλανητικού περιεχομένου που μοιάζει αληθινό.

Παράλληλα ζητά καθαρές διακρίσεις ανάμεσα σε περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη και σε περιεχόμενο που δημιουργούν άνθρωποι, με ειδική αναφορά στη δημοσιογραφία. Τονίζει ότι πρέπει να προστατευτεί η πατρότητα και ο έλεγχος του έργου δημοσιογράφων και δημιουργών, υπογραμμίζοντας ότι η πληροφορία είναι δημόσιο αγαθό. Προτρέπει επίσης τα μέσα και τις εταιρείες επικοινωνίας να μην χρησιμοποιούν αλγορίθμους με μοναδικό στόχο «λίγα ακόμη δευτερόλεπτα προσοχής», όταν αυτό συγκρούεται με τις επαγγελματικές αξίες τους.

Ο Πάπας εκφράζει ακόμη ανησυχία για το γεγονός ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώνεται σε λίγες μεγάλες εταιρείες και σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που μπορεί να ελέγχουν συστήματα ικανά να επηρεάζουν συμπεριφορές και να διαμορφώνουν την αντίληψη της ιστορίας, ακόμη και της ιστορίας της Εκκλησίας, χωρίς αυτό να γίνεται εύκολα αντιληπτό.

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικών Επικοινωνιών θα τιμηθεί στις 17 Μαΐου 2026 και φέτος εστιάζει στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε μια περίοδο ταχύτατης τεχνολογικής αλλαγής.

Με πληροφορίες από CNN

