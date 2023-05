Η NASA έστειλε δυο δορυφόρους στο διάστημα για να παρατηρούν τους κυκλώνες

Στο διάστημα μεταφέρονται σήμερα δύο μικροί δορυφόροι της NASA προκειμένου να παρατηρούν ώρα την ώρα την εξέλιξη των κυκλώνων.

Αναλυτικότερα, οι δύο δορυφόροι μεταφέρονται με πύραυλο της αμερικανικής επιχείρησης Rocket Lab που εκτοξεύθηκε από τη Νέα Ζηλανδία.

Ο πύραυλος Electron, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των μικροεκτοξευτών και έχει ύψος μόλις 18 μέτρων, εκτοξεύθηκε στις 13:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδος) από τη Μάχια, στη βόρεια Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με την Rocket Lab.

Οι δύο δορυφόροι της κατηγορίας Cubesat ζυγίζουν περίπου 5 κιλά και θα τεθούν σε τροχιά σε ύψος περίπου 550 χιλιομέτρων. Δεύτερος πύραυλος αναμένεται να εκτοξευτεί σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, επίσης από την Rocket Lab, για να μεταφέρει δύο ακόμη δορυφόρους με τους οποίους θα ολοκληρωθεί αυτός ο μικρός «αστερισμός».

Τότε αυτός θα έχει τη δυνατότητα να περνάει κάθε ώρα πάνω από τους κυκλώνες (ή τυφώνες στον Ειρηνικό), αντί κάθε έξι ώρες που ισχύει σήμερα. Η αποστολή αυτή ονομάστηκε TROPICS.

Οι δορυφόροι αυτοί θα επιτρέψουν στους επιστήμονες να μην βλέπουν πλέον «μόνον τι συμβαίνει σε μια δεδομένη στιγμή [...], αλλά να βλέπουν όντως την εξέλιξη των πραγμάτων ώρα με την ώρα», σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο επιστήμονας της NASA Γουίλ Μακάρτι.

«Θα έχουμε πάντα ανάγκη τους μεγάλους δορυφόρους», πρόσθεσε. «Αλλά αυτό που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτήν την αποστολή είναι συμπληρωματικές πληροφορίες σε αυτές των εμβληματικών δορυφόρων που έχουμε ήδη», είπε.

Two TROPICS CubeSats successfully deployed from a @RocketLab Electron rocket after launch. Signal acquisition from the pair of @NASAEarth small satellites may take some time to establish, which is not unexpected. We'll provide confirmation when signal is acquired:… pic.twitter.com/SGyphgdeZ7

Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται για τις βροχοπτώσεις, την θερμοκρασία και την υγρασία θα επιτρέψουν τη βελτίωση των μετεωρολογικών προβλέψεων, ιδίως όσον αφορά το μέρος στο οποίο θα φτάσει στην ξηρά ο κυκλώνας και με ποια ένταση, όπως επίσης και την καλύτερη προετοιμασία ενδεχόμενων απομακρύνσεων πληθυσμών που ζουν σε παράκτιες περιοχές.

«Πολλοί οργανισμοί, όπως το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και το Κοινό Κέντρο Προειδοποίησης Κυκλώνων, είναι έτοιμοι να λαμβάνουν τις εικόνες μας για να τους βοηθήσουν να διατηρούν ενήμερους τους μετεωρολόγους τους», δήλωσε ο επίσης αξιωματούχος της NASA Μπεν Κιμ.

Μακροπρόθεσμα η καλύτερη κατανόηση του σχηματισμού και της εξέλιξης των καταιγίδων αυτών θα επιτρέψει τη βελτίωση των κλιματικών μοντέλων.

Ο «αστερισμός» TROPICS προγραμματιζόταν αρχικά να απαρτίζεται από έξι δορυφόρους, αλλά οι δύο πρώτοι χάθηκαν λόγω της δυσλειτουργίας πυραύλου της αμερικανικής επιχείρησης Astra λίγο μετά την απογείωσή του πέρυσι.

Liftoff! Two TROPICS shoebox-sized satellites are on their way to join the fleet of @NASAEarth missions studying our home planet. Together, TROPICS will have the potential to gather near-hourly data on the formation and development of tropical cyclones. pic.twitter.com/wN4du9afZS