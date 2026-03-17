Η φαρμακευτική κάνναβη δεν φαίνεται να βοηθά σε ψυχικές διαταραχές, δείχνει έρευνα

Η φαρμακευτική κάνναβη δεν αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία για συχνές ψυχικές διαταραχές, παρά την αυξανόμενη χρήση της παγκοσμίως για αυτόν τον σκοπό, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανασκόπηση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπάρχουν «πολύ λίγα στοιχεία» που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση του άγχους, της νευρικής ανορεξίας, των ψυχωτικών διαταραχών, της μετατραυματικής διαταραχής στρες (PTSD) και της εξάρτησης από οπιοειδή.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες πανεπιστημίων στην Αυστραλία (Σίδνεϊ, Μπρισμπέιν, Μελβούρνη) και το Ηνωμένο Βασίλειο (Μπαθ) και αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ανάλυση μέχρι σήμερα για τη χρήση κανναβινοειδών, θεραπειών με βάση την κάνναβη, σε ψυχικές και εξαρτησιογόνες διαταραχές.

Φαρμακευτική κάνναβη: Γιατί επιλέγεται από ασθενείς

Το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη χρήση της κάνναβης έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη νομιμοποίησή της για ιατρικούς σκοπούς σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και ο Καναδάς.

Σύμφωνα με στοιχεία από κλινικές που συνταγογραφούν ιατρική κάνναβη, οι πιο συχνοί λόγοι για τους οποίους οι ασθενείς την επιλέγουν είναι το άγχος και η κατάθλιψη, ενώ ακολουθεί ο χρόνιος πόνος, με αρκετούς ασθενείς να αντιμετωπίζουν και τα δύο.

Η ανάλυση, που δημοσιεύθηκε στο Lancet Psychiatry, βασίστηκε σε 54 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες με συνολικά 2.477 συμμετέχοντες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξε καμία σημαντική βελτίωση σε δείκτες που σχετίζονται με το άγχος, την ανορεξία, τις ψυχωτικές διαταραχές, το PTSD και την εξάρτηση από οπιοειδή.

Υπήρχαν επίσης περιορισμένα ή ανεπαρκή στοιχεία για το αν τα κανναβινοειδή βοηθούν σε διαταραχές όπως η ΔΕΠΥ, η διπολική διαταραχή, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και η εξάρτηση από τον καπνό, ενώ δεν εντοπίστηκαν καθόλου δεδομένα που να αποδεικνύουν αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

Φαρμακευτική κάνναβη: Τα οφέλη της

Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις πως η φαρμακευτική κάνναβη μπορεί να βοηθήσει σε άλλες περιπτώσεις, όπως στη μείωση της εξάρτησης από την ίδια την κάνναβη, στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου Τουρέ και στη βελτίωση του ύπνου σε άτομα με αϋπνία. Επίσης, φαίνεται να μειώνει ορισμένα χαρακτηριστικά του αυτιστικού φάσματος, αν και τα στοιχεία αυτά θεωρούνται χαμηλής ποιότητας.

Παρά τα παραπάνω, οι επιστήμονες καταλήγουν ότι «η συστηματική χρήση κανναβινοειδών για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών και εξαρτήσεων σπάνια δικαιολογείται» με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

Ο καθηγητής ψυχιατρικής έρευνας στο King’s College London, Σερ Ρόμπιν Μάρεϊ, δήλωσε ότι τα οφέλη της κάνναβης ως θεραπείας είναι «εξαιρετικά περιορισμένα», ενώ οι παρενέργειες είναι συχνές.

«Πολλοί άνθρωποι παραπλανούνται από τους ισχυρισμούς της βιομηχανίας κάνναβης και την ταχεία αύξηση των σχετικών κλινικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και καταφεύγουν σε αυτή για να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι κατά τη γνώμη του «οι κλινικές αυτές λειτουργούν σαν διακινητές για τη μεσαία τάξη».

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωποι της βιομηχανίας επιμένουν ότι η ιατρική κάνναβη μπορεί να βοηθήσει σε συμπτώματα άγχους και PTSD.

Ο Μάικ Μόργκαν-Γκάιλς, επικεφαλής του Cannabis Industry Council, τόνισε ότι είναι σημαντικό οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες που μπορούν να τους βοηθήσουν, επικαλούμενος στοιχεία που δείχνουν βελτίωση των συμπτωμάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Την ίδια ώρα, το Συμβουλευτικό Συμβούλιο για την Κατάχρηση Ναρκωτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εφαρμογή της νομιμοποίησης των προϊόντων κάνναβης από το 2018, συμπεριλαμβανομένων πιθανών «απρόβλεπτων συνεπειών». Ο καθηγητής Όουεν Μπόουντεν-Τζόουνς από το Royal College of Psychiatrists χαρακτήρισε τη μελέτη «την πιο ξεκάθαρη ένδειξη μέχρι σήμερα» ότι τα οφέλη της κάνναβης ως φαρμάκου έχουν υπερεκτιμηθεί.

«Είναι κρίσιμο οι ασθενείς να λαμβάνουν ακριβή και διαφανή ενημέρωση, ώστε να μπορούν να παίρνουν σωστές αποφάσεις για τη θεραπεία τους», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian