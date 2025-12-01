Η Airbus επιβεβαιώνει ότι το νέο ζήτημα στα A320 είναι υπό έλεγχο

Η Airbus γνωστοποίησε ότι έχει εντοπίσει νέο ζήτημα ποιότητας σε μεταλλικά πάνελ που παρήχθησαν από υπεργολάβο για το πρόγραμμα A320, σε μια περίοδο όπου ο ευρωπαϊκός όμιλος βρίσκεται ήδη υπό πίεση λόγω της πρόσφατης καθήλωσης χιλιάδων αεροσκαφών για αναβάθμιση λογισμικού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο περιστατικό έχει απομονωθεί και δεν θεωρείται ότι επηρεάζει το σύνολο της παραγωγής, ωστόσο απαιτεί πρόσθετους ελέγχους και τεχνική αξιολόγηση. Εκπρόσωπος της Airbus ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διεξάγονται στοχευμένοι τεχνικοί έλεγχοι, με στόχο να επιβεβαιωθεί σε ποια αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα πάνελ και εάν απαιτείται οποιαδήποτε παρέμβαση.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι μόνο ένα μικρό μέρος των υπό εξέταση αεροσκαφών μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργασία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το ζήτημα επηρεάζει μοντέλα που έχουν ήδη παραδοθεί σε αεροπορικές εταιρείες. Παρά τις διαβεβαιώσεις, η είδηση προκάλεσε άμεση πτώση της μετοχής της Airbus στο Παρίσι, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην πιθανότητα νέων καθυστερήσεων στην παραγωγή.

Airbus: Η ανακοίνωση της Παρασκευής

Το περιστατικό ακολουθεί τον θόρυβο που προκάλεσε το σφάλμα στο λογισμικό πλοήγησης της οικογένειας A320, το οποίο αποδείχθηκε ευάλωτο σε σπάνιες συνθήκες έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Η Airbus ανακοίνωσε την Παρασκευή την ανάκληση περισσότερων από έξι χιλιάδων αεροσκαφών για αναβάθμιση του συστήματος, όμως λιγότερα από εκατό παρέμειναν καθηλωμένα, καθώς η πλειονότητα των αναβαθμίσεων ολοκληρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τη συνεργασία των αεροπορικών εταιρειών. Και σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία επέμεινε ότι το πρόβλημα δεν έθεσε σε κίνδυνο τις πτήσεις.

Η συσσώρευση τεχνικών ζητημάτων έρχεται τη στιγμή που η Airbus προσπαθεί να επιτύχει εξαιρετικά απαιτητικούς στόχους για το τέλος του έτους. Μέχρι τον Νοέμβριο είχε παραδώσει 657 αεροσκάφη και στοχεύει συνολικά σε περίπου 820 για το 2025, κάτι που σημαίνει ότι ο Δεκέμβριος πρέπει να εξελιχθεί στον πιο παραγωγικό μήνα στην ιστορία της. Κάθε καθυστέρηση στη γραμμή παραγωγής μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον στόχο, καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργεί ήδη στα όριά της.

Αναλυτές του κλάδου σημειώνουν ότι, παρότι τα δύο ζητήματα δεν σχετίζονται με την ασφάλεια πτήσεων, ενισχύουν τις ανησυχίες για την πίεση που δέχεται το βιομηχανικό δίκτυο της Airbus. Η εταιρεία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με αυξημένο έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές και τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες αναμένουν συνεπείς παραδόσεις σε μια περίοδο έντονης ζήτησης.

