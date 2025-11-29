Χιλιάδες Airbus επιστρέφουν στους αιθέρες μετά τη μαζική καθήλωση

Σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφει σταδιακά ο παγκόσμιος στόλος των Airbus A320, μετά τη μαζική καθήλωση που επιβλήθηκε όταν οι ευρωπαϊκές αρχές προειδοποίησαν για πιθανή αλλοίωση ενδείξεων πτήσης λόγω ηλιακής ακτινοβολίας.

Όπως ανακοινώθηκε, οι περισσότερες εταιρείες ολοκλήρωσαν ήδη την απαραίτητη ενημέρωση λογισμικού.

Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό δήλωσε ότι «πάνω από 5.000 αεροπλάνα» ενημερώθηκαν χωρίς προβλήματα μέσα στη διάρκεια της νύχτας. Η Airbus επιβεβαιώνει ότι λιγότερα από 100 αεροσκάφη απομένουν ακόμη να λάβουν την αναβάθμιση.

Από τα περίπου 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που επηρεάστηκαν, τα 5.100 ήταν συμβατά με τη γρήγορη ενημέρωση λογισμικού και επέστρεψαν σύντομα σε κανονική λειτουργία.

Αντίθετα, περίπου 900 παλαιότερα αεροσκάφη δεν μπορούν να διορθωθούν με ενημέρωση και απαιτούν αντικατάσταση του υπολογιστή πτήσης· αυτά θα παραμείνουν καθηλωμένα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης των νέων μονάδων.

Καθήλωση Airbus A320: Περιορισμένες επιπτώσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Η αναστάτωση στην Ευρώπη ήταν τελικά μικρότερη του αναμενόμενου. Η Air France κατέγραψε καθυστερήσεις και μερικές ακυρώσεις στο Charles de Gaulle, ενώ το αεροδρόμιο Gatwick ανέφερε «ορισμένες δυσλειτουργίες». Αντίθετα, Heathrow και Manchester λειτουργούσαν σχεδόν κανονικά.

Στις ΗΠΑ, η κατάσταση ήταν πιο σύνθετη λόγω της αυξημένης κίνησης του Σαββατοκύριακου των Ευχαριστιών (Thanksgiving). Η American Airlines ανέφερε ότι επηρεάστηκαν 340 αεροσκάφη, με καθυστερήσεις που σταδιακά απορροφήθηκαν καθώς προχωρούσαν οι ενημερώσεις. Η Delta έκανε λόγο για «περιορισμένο» αντίκτυπο.

Στην Αυστραλία, η Jetstar ακύρωσε περίπου 90 πτήσεις, καθώς το ένα τρίτο του στόλου της χρειαζόταν άμεση τεχνική παρέμβαση. Οι αναταράξεις αναμένεται να συνεχιστούν έως το τέλος του Σαββατοκύριακου.

Το τεχνικό ζήτημα που οδήγησε στην οδηγία

Η έκτακτη οδηγία εκδόθηκε μετά από περιστατικό τον Οκτώβριο, όταν Airbus A320 της JetBlue, σε πτήση από τις ΗΠΑ προς το Μεξικό, έχασε αιφνιδίως ύψος και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 επιβάτες.

Η έρευνα έδειξε ότι ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία σε μεγάλα ύψη μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση των δεδομένων που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής πτήσης για τον υπολογισμό του υψομέτρου. Η ευπάθεια αφορά τα μοντέλα A318, A319, A320 και A321.

Για τα παλαιότερα αεροσκάφη που χρειάζονται αλλαγή υπολογιστή πτήσης, η επαναφορά στην υπηρεσία θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των νέων μονάδων και τον ρυθμό των τεχνικών εργασιών.

Παρά τις αναστολές των τελευταίων ημερών, οι ευρωπαϊκές αρχές σημειώνουν ότι η διαδικασία προχώρησε «με εντυπωσιακή ταχύτητα», ενώ η Airbus τονίζει ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν τέθηκε σε κίνδυνο, χάρη στην άμεση εφαρμογή των οδηγιών.

Με πληροφορίες από BBC

