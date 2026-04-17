Η AI στη δουλειά μπορεί να μειώσει την αυτοπεποίθηση, δείχνει έρευνα

Τι πρότειναν οι ειδικοί για τη χρήση της AI στον εργασιακό χώρο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) γίνεται καθημερινό εργαλείο εργασίας, ο πραγματικός κίνδυνος ίσως δεν είναι η απώλεια της νοημοσύνης, αλλά η απώλεια της εμπιστοσύνης στην ανθρώπινη σκέψη.

Μάλιστα, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η διαφορά έγκειται στο πόσο ενεργά αλληλεπιδρά το ανθρώπινο είδος με την τεχνολογία.

Αξίζει να αναφερθεί πως σε μια μελέτη με σχεδόν 2.000 εργαζόμενους ενήλικες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα εκείνα που αποδέχονταν τις απαντήσεις της χωρίς πολλές τροποποιήσεις, ήταν πιο πιθανό να δηλώσουν ότι εργαλεία όπως το ChatGPT, το Claude και το Gemini «σκέφτονταν» για λογαριασμό τους. Οι ίδιοι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης χαμηλότερη εμπιστοσύνη στη δική τους λογική και ασθενέστερη αίσθηση κυριότητας στις ιδέες τους.

Ποιοι κατέγραψαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην έρευνα για την AI

Όπως υπογραμμίζει σχετικά το περιοδικό «Time» που φέρνει στη δημοσιότητα την έρευνα, το σχετικό μοτίβο δεν ήταν καθολικό. Κοινώς, όσοι αμφισβητούσαν την AI μέσα από τη διόρθωση, την απόρριψη ή, ακόμη, και την επαναδιατύπωση των απαντήσεών της, ανέφεραν το αντίθετο: μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ισχυρότερη αίσθηση ότι το τελικό αποτέλεσμα τους ανήκει.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος που αλληλεπιδρά το ανθρώπινο είδος μαζί της. Όπως σημειώνει η ερευνήτρια Sarah Baldeo, η γενετική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει είτε σε «γνωστική φθορά» είτε σε «γνωστική εξέλιξη», και αυτό εξαρτάται από τη χρήση της.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Technology, Mind, and Behavior, χρησιμοποίησε ως δείγμα 1.923 άτομα σε ΗΠΑ και Καναδά καθώς χρησιμοποιούσαν εργαλεία AI σε προσομοιωμένες εργασιακές συνθήκες. Κάποιοι συμμετέχοντες αποδέχονταν την πρώτη απάντηση και προχωρούσαν. Άλλοι αφιέρωναν χρόνο για να τη βελτιώσουν. Αυτή η διαφορά συνδεόταν άμεσα με το πόσο σίγουροι ένιωθαν για τη σκέψη τους.

Οι χρήστες ήταν πιο πιθανό να «παραδώσουν» πλήρως τη σκέψη τους σε πιο σύνθετες εργασίες, όπως ο σχεδιασμός ή η οργάνωση. Αντίθετα, όταν οι ερωτήσεις αφορούσαν προσωπικά ζητήματα ή αυτοαξιολόγηση, ήταν πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην AI, και εμπιστεύονταν περισσότερο την προσωπική τους κρίση.

Ρόλο στη χρήση της AI παίζει και η εμπειρία

Μεταξύ άλλων, από την έρευνα προέκυψε πως οι πιο έμπειροι εργαζόμενοι, ήταν πιο πιθανό να αμφισβητήσουν τις απαντήσεις της AI και να νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με νεότερους ή λιγότερο έμπειρους. 

Όπως σημειώνει ο καθηγητής Ethan Mollick, «αν η AI λύνει το πρόβλημα για σένα, δεν σκέφτεσαι και δεν μαθαίνεις». Από την άλλη, αν τη χρησιμοποιήσεις σαν «δάσκαλο», μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή σου.

Η ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη «μας χαλάει το μυαλό» είναι υπεραπλουστευτική, σημειώνει το ίδιο δημοσίευμα του βρετανικού μέσου ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα, όπως λένε οι ειδικοί, οι άνθρωποι τείνουν φυσικά να επιλέγουν τον εύκολο δρόμο, και η παθητική χρήση της AI βοηθάει ακριβώς σ' αυτό.

Αξίζει να αναφερθεί πως κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και με άλλες τεχνολογίες, καθώς λίγοι -πλέον- κάνουν μαθηματικές πράξεις, αφού υπάρχει πάντα μια αριθμομηχανή.

Τελικά, πώς πρέπει να χρησιμοποιείται η AI

Από την έρευνα, προέκυψε ως συμπέρασμα ότι δεν συνιστάται η καθολική αποφυγή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η πιο συνειδητή χρήση της.

Οι ειδικοί προτείνουν να αποφασίζουμε ποιες εργασίες θέλουμε να κάνουμε μόνοι μας, να αμφισβητούμε τις απαντήσεις της AI, να «συζητάμε» μαζί της, ζητώντας διευκρινίσεις ή διορθώσεις και να μην εντυπωσιαζόμαστε από την πρώτη απάντηση που μάς δίνει.

Όπως τονίζουν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν παίρνει αποφάσεις για εμάς.

Με πληροφορίες από Time

