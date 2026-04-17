OpenAI: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο GPT-Rosalind

Το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης πήρε το όνομά του από τη Rosalind Franklin, τη Βρετανίδα επιστήμονα που έγινε γνωστή για τον ρόλο της στην ανακάλυψη της δομής του DNA

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Η OpenAI παρουσίασε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιασμένο να υποστηρίζει την έρευνα στη βιολογία, την ανακάλυψη φαρμάκων και τη μεταφραστική ιατρική.

Το νέο εργαλείο, με την ονομασία GPT-Rosalind, πήρε το όνομά του από τη Rosalind Franklin, τη Βρετανίδα επιστήμονα που έγινε γνωστή για τον ρόλο της στην ανακάλυψη της δομής του DNA.

Η σειρά μοντέλων GPT-Rosalind για τις βιοεπιστήμες έχει σχεδιαστεί για σύγχρονη επιστημονική εργασία, καλύπτοντας δημοσιευμένα δεδομένα, βάσεις πληροφοριών, εργαλεία και πειράματα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Παρασκευή.

Η OpenAI στρέφει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της στον τομέα της υγείας και της ιατρικής έρευνας, αναπτύσσοντας νέα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και συνεργαζόμενη με διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες.

Πρόκειται για έναν τομέα που ήδη μετασχηματίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βοηθά τους ερευνητές και τις φαρμακευτικές εταιρείες να εντοπίζουν ταχύτερα υποσχόμενες ουσίες και να επιταχύνουν τη μετάβαση από την έρευνα στην κλινική εφαρμογή.

GPT-Rosalind: Πού αποδίδει καλύτερα;

Η πρόοδος στις βιοεπιστήμες περιορίζεται όχι μόνο από τη δυσκολία της επιστήμης, αλλά και από την πολυπλοκότητα των ίδιων των ερευνητικών διαδικασιών, σημειώνει η OpenAI.

«Πιστεύουμε ότι τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν τους ερευνητές να κινούνται ταχύτερα μέσα σε αυτές τις διαδικασίες - όχι μόνο κάνοντας την υπάρχουσα εργασία πιο αποδοτική, αλλά βοηθώντας τους επιστήμονες να εξερευνούν περισσότερες δυνατότητες, να εντοπίζουν συνδέσεις που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες και να διαμορφώνουν καλύτερες υποθέσεις πιο γρήγορα», ανέφερε η εταιρεία.

Σύμφωνα με την OpenAI, το μοντέλο αποδίδει ιδιαίτερα καλά σε εργασίες που απαιτούν συλλογισμό πάνω σε μόρια, πρωτεΐνες, γονίδια, βιολογικά μονοπάτια και ασθένειες.

Επιπλέον, είναι πιο αποτελεσματικό στη χρήση επιστημονικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων σε πολύπλοκες διαδικασίες πολλαπλών βημάτων, όπως η ανασκόπηση βιβλιογραφίας, η ερμηνεία σχέσης αλληλουχίας-λειτουργίας, ο σχεδιασμός πειραμάτων και η ανάλυση δεδομένων.

Μετά την πρώτη αυτή κυκλοφορία της σειράς GPT-Rosalind, η OpenAI σκοπεύει να επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητες βιοχημικού συλλογισμού του μοντέλου σε σύνθετες και μακροχρόνιες επιστημονικές διαδικασίες.

«Το βλέπουμε ως την αρχή μιας μακροπρόθεσμης δέσμευσης για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να επιταχύνει την επιστημονική ανακάλυψη σε τομείς που έχουν βαθιά σημασία για την κοινωνία, από την ανθρώπινη υγεία έως τη γενικότερη βιολογική έρευνα», ανέφερε η εταιρεία.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η OpenAI δήλωσε ότι συνεργάζεται με εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές, καθώς και με ερευνητικά κέντρα όπως η Amgen, η Moderna, το Allen Institute και η Thermo Fisher Scientific, προκειμένου να αξιοποιήσει το GPT-Rosalind σε διαδικασίες που επιταχύνουν την έρευνα και την ανακάλυψη.

«Το GPT-Rosalind αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να βοηθήσει τις επιστημονικές ομάδες να χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη ώστε να αναλύουν σύνθετα βιολογικά δεδομένα και διαδικασίες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna, Stéphane Bancel.

«Στη Moderna βλέπουμε ήδη πώς μπορεί να συνθέτει πολύπλοκα δεδομένα και να μετατρέπει αυτά τα ευρήματα σε πειραματικές διαδικασίες, με τη δυνατότητα να επιταχύνει τον ρυθμό έρευνας και ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Στις 14 Απριλίου, η OpenAI ανακοίνωσε συνεργασία με τη δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, με στόχο «να βοηθήσει την εταιρεία να φέρει νέες και καλύτερες θεραπείες στους ασθενείς πιο γρήγορα».

«Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τις βιομηχανίες και στις βιοεπιστήμες μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν καλύτερα και περισσότερο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Τα πιλοτικά προγράμματα θα ξεκινήσουν σε τομείς όπως η έρευνα και ανάπτυξη (R&D), η παραγωγή και οι εμπορικές λειτουργίες, με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση έως το τέλος του έτους.

Με πληροφορίες από euronews.com

 
 
 
Apple και Google προωθούν εφαρμογές AI που «γδύνουν» φωτογραφίες ανθρώπων, σύμφωνα με έκθεση

Τech & Science / Apple και Google προωθούν εφαρμογές AI που «γδύνουν» φωτογραφίες ανθρώπων, σύμφωνα με έκθεση

Νέα έκθεση αποκαλύπτει ότι η Apple και η Google συνεχίζουν να φιλοξενούν και να προωθούν εφαρμογές που μπορούν να «γδύνουν» ψηφιακά πραγματικά πρόσωπα, παρότι αυτό απαγορεύεται ρητά από τις πολιτικές τους
THE LIFO TEAM
Γερμανία: Διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης βοηθά ανθρώπους να ανακαλύψουν αν οι πρόγονοί τους ήταν Ναζί

Τech & Science / Γερμανία: Νέα μηχανή αναζήτησης αποκαλύπτει αν οι πρόγονοι κάποιου ήταν Ναζί

Πολλοί χρήστες δήλωσαν ότι ανακάλυψαν άγνωστες πτυχές για τις οικογένειές τους, κάτι που άλλαξε την εικόνα που είχαν για το παρελθόν τους, ενώ για κάποιους αποτέλεσε σοκ να συνειδητοποιήσουν την εμπλοκή συγγενών τους
THE LIFO TEAM
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τech & Science / «Σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας»: Πώς η νέα γενιά ανοσοθεραπείας μπορεί να νικήσει τον καρκίνο

Η νέα ανοσοθεραπεία φέρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά του καρκίνου, με την επιστημονική κοινότητα να μιλά ακόμη και για μια νέα εποχή στην ογκολογία
THE LIFO TEAM
SOCIAL MEDIA ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Τech & Science / Απαγόρευση social media στην Αυστραλία: Τα δύο τρίτα των ανηλίκων εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση

Παρά την αυστηρή απαγόρευση που εφαρμόστηκε πριν από τέσσερις μήνες στη χώρα, νέα έρευνα δείχνει ότι η πλειονότητα των ανήλικων εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στα social media
THE LIFO TEAM
Είναι το Mythos της Anthropic τόσο έξυπνο και δυνατό που καταντά επικίνδυνο;

Τech & Science / Είναι το Mythos της Anthropic τόσο έξυπνο και δυνατό που καταντά επικίνδυνο;

To εργαστήριο της Anthropic δηλώνει ιδιαίτερα θορυβημένo από την ικανότητα του συστήματος να εντοπίζει τρωτά σημεία λογισμικού και είτε να τα επιδιορθώνει (λειτουργώντας αμυντικά) είτε να τα εκμεταλλεύεται (λειτουργώντας ως χάκερ)
THE LIFO TEAM
ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Τech & Science / Πρόωρος τοκετός: Τι είναι ο φθαλικός εστέρας και γιατί είναι επικίνδυνος

Νέα μελέτη διαπίστωσε ότι μια χημική ουσία που υπάρχει παντού γύρω μας θα μπορούσε να έχει συμβάλει σε 2 εκατομμύρια πρόωρους τοκετούς. Ωστόσο, δεν επηρεάζονται όλα τα μέρη του κόσμου στον ίδιο βαθμό.
THE LIFO TEAM
 
 