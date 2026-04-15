Αυστραλία: 19χρονος ομολόγησε την ενοχή του για τη δημιουργία deepfake πορνό σε μια ιστορική υπόθεση

Ένας Αυστραλός έφηβος, δήλωσε ένοχος για τη δημιουργία πορνογραφικού υλικού με τη χρήση deepfake, σε μια ιστορική δικαστική υπόθεση.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η πορνογραφία με deepfake, η οποία δημιουργείται συχνά με τεχνητή νοημοσύνη και στοχεύει κυρίως γυναίκες και κορίτσια, αποτελεί μια νέα μορφή έμφυλης κακοποίησης και διαδικτυακού εκφοβισμού.

Ο 19χρονος Γουίλιαμ Χάμις Γέιτς είναι το πρώτο άτομο που διώκεται βάσει νέου εθνικού νόμου, ο οποίος ποινικοποιεί την αλλοίωση σεξουαλικών εικόνων και προβλέπει ποινή έως και επτά χρόνια φυλάκισης.

Ο νεαρός δεν έκανε δηλώσεις κατά την αποχώρησή του από το δικαστήριο, αφού ομολόγησε τέσσερα αδικήματα την Τετάρτη, και θα επιστρέψει για νέα ακρόαση τον Απρίλιο.

Πρώτη καταδίκη στην Αυστραλία για deepfake πορνογραφικό υλικό

Αρχικά αντιμετώπιζε 20 κατηγορίες, όμως ορισμένες αποσύρθηκαν αφού παραδέχτηκε ότι δημιούργησε και διέδωσε σεξουαλικό υλικό χωρίς συναίνεση, καθώς και ότι χρησιμοποίησε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με παρενοχλητικό ή προσβλητικό τρόπο.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, είχε διαδώσει εικόνες του φερόμενου θύματος σε πολλούς λογαριασμούς στην πλατφόρμα X, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Οι αρχές σημειώνουν ότι πρόκειται για την πρώτη δίωξη αυτού του είδους, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές στην Αυστραλία προειδοποιούν για την αυξανόμενη απειλή του περιεχομένου που δημιουργείται ή αλλοιώνεται με τεχνητή νοημοσύνη, ζητώντας ακόμη και την απαγόρευση εφαρμογών που «γυμνώνουν» άτομα ψηφιακά.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο, η πορνογραφία με deepfake έχει αυξηθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά γυναίκες και κορίτσια.

Με πληροφορίες από BBC