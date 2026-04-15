Αυστραλία: 19χρονος ομολόγησε την ενοχή του για τη δημιουργία deepfake πορνό σε μια ιστορική υπόθεση

Είναι το πρώτο άτομο που διώκεται βάσει νέου νόμου, ο οποίος ποινικοποιεί την αλλοίωση σεξουαλικών εικόνων και προβλέπει ποινή έως και επτά χρόνια φυλάκισης

The LiFO team
Φωτ. BBC
Ένας Αυστραλός έφηβος, δήλωσε ένοχος για τη δημιουργία πορνογραφικού υλικού με τη χρήση deepfake, σε μια ιστορική δικαστική υπόθεση.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η πορνογραφία με deepfake, η οποία δημιουργείται συχνά με τεχνητή νοημοσύνη και στοχεύει κυρίως γυναίκες και κορίτσια, αποτελεί μια νέα μορφή έμφυλης κακοποίησης και διαδικτυακού εκφοβισμού.

Ο 19χρονος Γουίλιαμ Χάμις Γέιτς είναι το πρώτο άτομο που διώκεται βάσει νέου εθνικού νόμου, ο οποίος ποινικοποιεί την αλλοίωση σεξουαλικών εικόνων και προβλέπει ποινή έως και επτά χρόνια φυλάκισης.

Ο νεαρός δεν έκανε δηλώσεις κατά την αποχώρησή του από το δικαστήριο, αφού ομολόγησε τέσσερα αδικήματα την Τετάρτη, και θα επιστρέψει για νέα ακρόαση τον Απρίλιο.

Πρώτη καταδίκη στην Αυστραλία για deepfake πορνογραφικό υλικό

Αρχικά αντιμετώπιζε 20 κατηγορίες, όμως ορισμένες αποσύρθηκαν αφού παραδέχτηκε ότι δημιούργησε και διέδωσε σεξουαλικό υλικό χωρίς συναίνεση, καθώς και ότι χρησιμοποίησε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με παρενοχλητικό ή προσβλητικό τρόπο.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, είχε διαδώσει εικόνες του φερόμενου θύματος σε πολλούς λογαριασμούς στην πλατφόρμα X, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Οι αρχές σημειώνουν ότι πρόκειται για την πρώτη δίωξη αυτού του είδους, ενώ οι ρυθμιστικές αρχές στην Αυστραλία προειδοποιούν για την αυξανόμενη απειλή του περιεχομένου που δημιουργείται ή αλλοιώνεται με τεχνητή νοημοσύνη, ζητώντας ακόμη και την απαγόρευση εφαρμογών που «γυμνώνουν» άτομα ψηφιακά.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο, η πορνογραφία με deepfake έχει αυξηθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά γυναίκες και κορίτσια.

Με πληροφορίες από BBC

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι πορνοστάρ φτιάχνουν AI σωσίες για να μη γεράσουν ποτέ online

Τech & Science / Οι πορνοστάρ φτιάχνουν AI σωσίες για να μη γεράσουν ποτέ online

Από τη Lisa Ann έως τη Cherie Deville, όλο και περισσότεροι δημιουργοί ερωτικού περιεχομένου βλέπουν τους AI σωσίες τους όχι ως απειλή αλλά ως τρόπο να παρατείνουν την εμπορική ζωή της δημόσιας εικόνας τους.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΗΠΑ ΟΜΙΛΙΑ

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Η ιστορική κίνηση που ετοιμάζει ενόψει της επίσκεψής του στις ΗΠΑ

Ο βασιλιάς θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ εν μέσω του έντονου κλίματος ανάμεσα σε Τραμπ και Στάρμερ, και αυξανόμενων επικρίσεων προς τον μονάρχη για την εμπλοκή της οικογένειάς του στην υπόθεση Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
BBC ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ

Διεθνή / BBC: Η Ελλάδα χρησιμοποιεί μασκοφόρους μετανάστες για να απωθήσει άλλους στον Έβρο

Η έρευνα του βρετανικού δικτύου επικαλείται μαρτυρίες μεταναστών, πρώην μισθοφόρων, αστυνομικές πηγές και έγγραφα - Καταγγελίες για λεκτική και σωματική κακοποίηση, μέχρι και απειλές για βιασμό - Η απάντηση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
THE LIFO TEAM
ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διεθνή / Αυστραλία: Η πλουσιότερη γυναίκα της χώρας πρέπει να μοιραστεί μέρος της περιουσίας της

Σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου, η Τζίνα Ράινχαρτ καλείται να αποχωριστεί σεβαστό μέρος της περιουσίας της, λόγω πολύχρονης διαμάχης σχετικά με την επιχειρηματική της αυτοκρατορία στον τομέα της εξόρυξης
THE LIFO TEAM
«Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο νόμο της ζούγκλας»: Το «αμένσιοτο» της Κίνας για τον Τραμπ

Διεθνή / «Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο νόμο της ζούγκλας»: Το «αμένσιοτο» της Κίνας για τον Τραμπ

Η απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει αποκλεισμό στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί ένα επικίνδυνο διπλωματικό ναρκοπέδιο για τον Πρόεδρο Τραμπ, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Πεκίνο.
THE LIFO TEAM
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία λόγω Ιράν» - Νεκρό 8χρονο παιδί και 14 τραυματίες στο Τσερκάσι

«Εάν οι ΗΠΑ δεν ασκήσουν πίεση στον Πούτιν και περιοριστούν σε έναν ήπιο διάλογο, τότε εκείνος δεν θα έχει λόγο να φοβάται», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος - Συνεχίζονται οι ρωσικές επιδρομές
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΠΟΛΩΝΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Διεθνή / Πολωνία: Βουλευτής της ακροδεξιάς επιδεικνύει ισραηλινή σημαία με σβάστικα στο κοινοβούλιο

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας... είναι το νέο Τρίτο Ράιχ και η σημαία του θα έπρεπε να μοιάζει ακριβώς έτσι», δήλωσε ο Πολωνός βουλευτής, πριν εμφανίσει τη μεταποιημένη σημαία
THE LIFO TEAM
 
 