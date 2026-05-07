Χανταϊός: Τι είναι το στέλεχος των Άνδεων και σε τι διαφέρει από τα άλλα

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, έχει ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων Νησιών.

Εκεί αναμένεται να φτάσει μεθαύριο, Σάββατο, με την απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό να είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα.

«Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη» των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Το πλοίο αναμένεται να δέσει στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά την αντίθεση των τοπικών αρχών.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η κατάσταση της υγείας τους το εμποδίζει», τόνισε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας της Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να αναλάβουν τους πολίτες τους, ενδεχομένως με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ γίνονται προετοιμασίες για την απομάκρυνση των επιβατών από χώρες εκτός Ευρώπης.

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν πολίτες 23 χωρών, αναχώρησε χθες, Τετάρτη, από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Χανταϊός: Στην Ολλανδία τρεις ασθενείς

«Τρεις επιπλέον επαγγελματίες υγείας επιβιβάστηκαν στο πλοίο (...), προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού», διευκρίνισε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου Oceanwide Expeditions.

Σύμφωνα με τον Παγκοσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Oceanwide, τρία άτομα- δύο μέλη του πληρώματος που έχουν ασθενήσει και ένα άτομο που είχε χαρακτηριστεί ως επαφή κρούσματος- απομακρύνθηκαν από το πλοίο και στη συνέχεια αναχώρησαν με αεροασθενοφόρα από την Πράια, πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου

«Και οι τρεις είναι σε σταθερή κατάσταση και ένας από αυτούς είναι ασυμπτωματικός», δήλωσε η Αν Λίντστραντ εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Το πρώτο αεροασθενοφόρο προσγειώθηκε χθες το βράδυ στο Άμστερνταμ. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείo του Λέιντεν (LUMC) στην Ολλανδία ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εκεί θα εισαχθεί για νοσηλεία ένας ασθενής, ενώ ένας άλλος θα διακομιστεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ντίσελντορφ στη Γερμανία.

Το δεύτερο αεροασθενοφόρο προσγειώθηκε το απόγευμα στο αεροδρόμιο του νησιού Γκραν Κανάρια και ο ασθενής που μεταφέρει αναμένεται να αλλάξει αεροσκάφος για να συνεχίσει με αυτό το ταξίδι του λόγω τεχνικής βλάβης που υπέστη το πρώτο, ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας. Ήδη έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς δήλωσε στο AFP ότι «δεν πιστεύει» πως η κατάσταση είναι ίδια με αυτή της αρχής της πανδημίας της covid-19. «Προς το παρόν ο κίνδυνος για τον υπόλοιπο κόσμο είναι μικρός», εξήγησε.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) εκτίμησε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλές αβεβαιότητες» σχετικά με την επιδημία, ζητώντας «να υιοθετηθεί μια προληπτική προσέγγιση, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νέων μεταδόσεων».

Από την πλευρά τους, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) επεσήμαναν ότι παρακολουθούν την κατάσταση των Αμερικανών που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός αυτή την στιγμή.

Άνθρωποι σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ βρίσκονται υπό παρακολούθηση καθώς ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από τον χανταϊό στο MV Hondius, όμως κανείς τους δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα, ανέφερε χθες η εφημερίδα New York Times.

Χανταϊός: Τι είναι το στέλεχος των Άνδεων

Το στέλεχος του ιού, που εντοπίστηκε σε έναν από τους επιβάτες της κρουαζιέρας, ο οποίος αποβιβάστηκε στη Νότια Αφρική, είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας.

Στο μεταξύ το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Γενεύης επιβεβαίωσε ότι εντόπισε το ίδιο στέλεχος σε ασθενή που νοσηλεύεται εκεί.

Εξάλλου ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε «για λίγο» σε πτήση της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό την Ολλανδία, ωστόσο αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση, ανακοίνωσε η ολλανδική αεροπορική εταιρεία.

Οι ολλανδικές υπηρεσίες υγείας προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που ταξίδεψαν με τη συγκεκριμένη πτήση «για προληπτικούς λόγους», σύμφωνα πάντα με την KLM.

Τρία άτομα- ένα ζευγάρι Ολλανδών και μια Γερμανίδα που ταξίδευαν με το MV Hondius- έχουν πεθάνει από την αρχή της κρουαζιέρας, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Υπενθυμίζεται πως ένας άνδρας νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, ένας άλλος στη Ζυρίχη και τρία ύποπτα κρούσματα έχουν απομακρυνθεί από το πλοίο με αεροασθενοφόρα προς την Ευρώπη.

Το ελβετικό υπουργείο Υγείας δεν διευκρίνισε πότε βρέθηκε ο ασθενής αυτός στο κρουαζιερόπλοιο, όμως αργότερα ενημέρωσε το AFP ότι αυτός «επέστρεψε στην Ελβετία από την Αγία Ελένη», ένα βρετανικό νησί στον Ατλαντικό Ωκεανό όπου το πλοίο έκανε στάση από τις 22 ως τις 24 Απριλίου.

Σε αυτό το στάδιο, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ένα ή περισσότερα από τα πρώτα κρούσματα «μολύνθηκαν εκτός του πλοίου», προτού υπάρξει «διασπορά μεταξύ ανθρώπων».

Το ζευγάρι Ολλανδών που πέθανε λόγω του χανταϊού, βρισκόταν στη Λατινική Αμερική από τα τέλη Νοεμβρίου και ταξίδευε για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή, και την Ουρουγουάη, ενώ επέστρεψε στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, για να επιβιβαστεί στο πλοίο την 1η Απριλίου.

Ο χανταϊός είναι ενδημικός σε ορισμένες περιοχές της Αργεντινής, κυρίως στις Άνδεις, με τουλάχιστον περίπου εξήντα κρούσματα να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να στείλει σε χώρες πολίτες των οποίων έχουν ασθενήσει ή έχουν έρθει σε επαφή με κρούσματα (Ισπανία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ολλανδία και Βρετανία ) το DNA του στελέχους των Άνδεων του χανταϊού, ώστε να διευκολυνθεί η ανίχνευσή του, καθώς και «οδηγίες διάγνωσης και πρωτόκολλα θεραπείας».

Τι είναι ο χανταϊός και πώς εξαπλώνεται

Οι χανταϊοί είναι ιοί φορείς των οποίων είναι τα τρωκτικά και οι οποίοι μπορούν να μολύνουν ανθρώπους και να προκαλέσουν ασθένειες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι υπάρχουν από 10.000 έως 100.000 ανθρώπινα περιστατικά παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τη σοβαρότητα να ποικίλει ανάλογα με το στέλεχος.

Ο χανταϊός εξαπλώνεται κυρίως μέσω των τρωκτικών, μολύνοντας ανθρώπους μέσω επαφής με αρουραίους ή ποντίκια, ή τα ούρα τους, τα περιττώματα και ή το σάλιο τους– συχνά όταν ο ιός γίνεται αερόβιος κατά τον καθαρισμό μολυσμένων περιοχών. Λιγότερο συχνά, εξαπλώνεται μέσω μολυσμένων επιφανειών.

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που εντοπίζεται κυρίως στην Αργεντινή και τη Χιλή, είναι το μόνο γνωστό στέλεχος που μπορεί να εξαπλωθεί μέσω στενής, παρατεταμένης επαφής μεταξύ ανθρώπων. Ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε σήμερα ότι το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο αφορά το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού.

Χανταϊός: Τα συμπτώματα - Υπάρχει θεραπεία;

Οι συνήθεις χανταϊοί σε διάφορα μέρη του κόσμου προκαλούν διαφορετικά συμπτώματα ή ασθένειες- και κάποιοι δεν προκαλούν τίποτα.

Τα συμπτώματα τυπικά ξεκινούν μία με οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση και μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, μυικούς πόνους και γαστρεντερολογικά προβλήματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Στην Ευρώπη και την Ασία, οι χανταϊοί είναι γνωστό ότι προκαλούν αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο, που επηρεάζει κυρίως τα νεφρά και τα αιμοφόρα αγγεία.

Στην Αμερική, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει καρδιοπνευμονικό σύνδρομο χανταϊού, που εξελίσσεται γρήγορα και οδηγεί στην συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες μαζί με καρδιακές επιπλοκές.

Τα ποσοστά θνητότητας από το καρδιοπνευμονολογικό σύνδρομο χανταϊού φθάνουν το 50%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, συγκριτικά με 1-15% από λοιμώξεις συνήθεις στην Ασία και την Ευρώπη.

Πάντως, δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για μόλυνση από χανταϊό, άρα η θεραπεία που εφαρμόζεται επί του παρόντος επικεντρώνεται σε υποστηρικτική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της ξεκούρασης και της λήψης υγρών. Οι ασθενείς μπορεί να χρειαστούν αναπνευστική υποστήριξη, όπως αναπνευστήρα.

Η πρόληψη επικεντρώνεται στον περιορισμό επαφής με τρωκτικά και μέτρα όπως το να διατηρούνται περιοχές και επιφάνειες καθαρές.

Στη διάρκεια εξάρσεων, η ιχνηλάτηση επαφών μπορεί να δώσει σε άλλους ανθρώπους πιθανώς εκτεθειμένους στον ιό έγκαιρη πρόσβαση σε νοσοκομειακή φροντίδα, βελτιώνοντας την εξέλιξη και αποτρέποντας περαιτέρω εξάπλωση.