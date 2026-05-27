Επιστήμονες δημιούργησαν φορητό «αυτοκόλλητο» υπερήχων για συνεχή παρακολούθηση του εμβρύου

Επιστήμονες στις ΗΠΑ και τη Βρετανία ανέπτυξαν φορητή συσκευή υπερήχων που μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς το έμβρυο μέσα στη μήτρα, εξέλιξη που θα μπορούσε να συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη.

Η συσκευή, που μοιάζει με αυτοκόλλητο επίθεμα και εφαρμόζεται στην κοιλιά της εγκύου, επιτρέπει τη συνεχή καταγραφή της καρδιακής λειτουργίας και της ροής αίματος του εμβρύου σε πραγματικό χρόνο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η τεχνολογία μπορεί να καλύψει σημαντικά κενά των σημερινών μεθόδων παρακολούθησης, οι οποίες βασίζονται κυρίως είτε σε περιορισμένο αριθμό υπερηχογραφημάτων είτε σε συστήματα που συχνά παράγουν ψευδείς συναγερμούς.

«Οι σημερινές διαγνωστικές εξετάσεις προσφέρουν μόνο αποσπασματικές εικόνες για το τι συμβαίνει με το έμβρυο», δήλωσε ο καθηγητής Sheng Xu από το Stanford University, ένας από τους επικεφαλής της έρευνας.

Όπως εξήγησε, οι έγκυες υποβάλλονται συνήθως σε εξετάσεις μόνο κατά τις επισκέψεις τους στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικά δεδομένα για την πορεία της εγκυμοσύνης ανάμεσα στα ραντεβού.

Αντίθετα, η νέα συσκευή μπορεί να συλλέγει δεδομένα συνεχώς, ακόμη και κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων της εγκύου.

Η τεχνολογία, που ονομάστηκε UPatch, αποτελεί προς το παρόν πρωτότυπο σύστημα και εξακολουθεί να συνδέεται με εξωτερικό εξοπλισμό, ενώ απαιτεί αρχικά συμβατικό υπερηχογράφημα για τη σωστή τοποθέτησή της.

Ωστόσο, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη συσκευή αυτού του τύπου που μπορεί να καταγράφει επί ώρες εικόνες του εμβρύου και της ροής αίματος, ακόμη και σε κινούμενες δομές όπως ο ομφάλιος λώρος.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Biotechnology και βασίστηκε σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε εγκύους στις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Πώς δουλεύει η συσκευή υπερήχων στην πράξη

Σε μία από τις δοκιμές, οι ερευνητές συνέκριναν τις μετρήσεις ροής αίματος που κατέγραφε το UPatch με εκείνες συμβατικών φορητών υπερηχογραφημάτων σε 62 εγκύους.

«Παρατηρήσαμε πολύ στενή συμφωνία ανάμεσα στη φορητή συσκευή και τα συμβατικά συστήματα υπερήχων», δήλωσε ο Tom Park από το UC San Diego Jacobs School of Engineering και βασικός συγγραφέας της μελέτης.

Η ομάδα χρησιμοποίησε επίσης τη συσκευή για συνεχή παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού και της αιματικής ροής σε 52 εγκύους, καταγράφοντας σε μία περίπτωση σοβαρό περιορισμό της ανάπτυξης του εμβρύου μέσα στη μήτρα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα δεδομένα που κατέγραψε η συσκευή συνέβαλαν στην απόφαση για επείγουσα καισαρική τομή ώστε να αποφευχθεί ενδομήτριος θάνατος.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της συνεχούς παρακολούθησης είναι ότι αποκαλύπτει μεταβολές που δεν μπορούν να εντοπιστούν εύκολα σε ένα σύντομο υπερηχογράφημα.

Όπως εξήγησε ο Park, η ροή αίματος του εμβρύου μπορεί να παρουσιάζει προσωρινές διακυμάνσεις που δεν υποδηλώνουν απαραίτητα μόνιμο πρόβλημα, γεγονός που δείχνει τους περιορισμούς των περιστασιακών εξετάσεων.

Οι ερευνητές εργάζονται ήδη πάνω σε μία πλήρως ασύρματη έκδοση της συσκευής, με στόχο να μπορεί να χρησιμοποιείται στο σπίτι και κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής χωρίς περιορισμούς.

Η καθηγήτρια Antoniya Georgieva από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δήλωσε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη θνησιγενών γεννήσεων αλλά και για τη βαθύτερη κατανόηση της ανάπτυξης του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Μια νέα εξέταση θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη διάγνωση του καρκίνου του ενδομητρίου