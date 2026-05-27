Spotify: Ο CEO εξηγεί γιατί τάσσεται υπέρ της μουσικής με τεχνητή νοημοσύνη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Spotify υπερασπίζεται την απόφαση της εταιρείας να εισέλθει στον χώρο της μουσικής που δημιουργείται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εξήγησε τους λόγους μέσω δηλώσεών του στους Financial Times.

Την περασμένη εβδομάδα, η πλατφόρμα ανακοίνωσε μια νέα λειτουργία, χάρη στην οποία οι χρήστες της συνδρομητικής υπηρεσίας θα μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους remix και διασκευές τραγουδιών με τη χρήση μουσικής από συμμετέχοντες καλλιτέχνες, τα οποία θα παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη.

Η λειτουργία αυτή αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας με την Universal Music Group, η οποία οδήγησε τις μετοχές της Spotify σε άνοδο 16% την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Guardian.

Spotify: Η νέα λειτουργία με AI περιεχόμενο

Ο Alex Norström, διευθύνων σύμβουλος της Spotify, δήλωσε στους Financial Times ότι η πλατφόρμα προσπαθεί να προσφέρει μια «ελεγχόμενη» εναλλακτική λύση, στην οποία οι μουσικοί μπορούν να συναινούν στη χρήση του έργου τους και να κερδίζουν χρήματα από αυτό, αντί να το βλέπουν «να πειρατεύεται».

«Υπάρχουν πολλές παράνομες απόπειρες σε αυτό το πεδίο», σχολίασε.

Η νέα λειτουργία του Spotify θα έχει επιπλέον κόστος και θα επιτρέπει «ένα τραγούδι να μετατραπεί σε 10.000», δήλωσε ο Norström.

Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της νέας δυνατότητας. Για παράδειγμα, παραμένει άγνωστο αν τα remix που δημιουργούνται από χρήστες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης θα είναι διαθέσιμα για κοινή χρήση ή αν θα παραμένουν ιδιωτικά.

Επίσης, δεν είναι σαφές πώς το Spotify θα επισημαίνει το περιεχόμενο που δημιουργείται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, σε περίπτωση που αυτό δημοσιεύεται στην πλατφόρμα.

Ο Ed Newton-Rex, συνθέτης και ακτιβιστής για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, δήλωσε: «Πιστεύω πως όταν πρόκειται να υπάρχει μουσική AI, είναι σαφώς καλύτερο να είναι μουσική AI που βασίζεται στη συναίνεση».

Spotify: Τα ερωτήματα για τη νέα λειτουργία που φέρνει μουσική μέσω AI

Ωστόσο, πρόσθεσε πως η λειτουργία αυτή θα μπορούσε -ανάλογα με τον σχεδιασμό της- να οδηγήσει τους καλλιτέχνες να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό από έργα που δημιουργούνται μέσω AI, σε έναν «φαύλο κύκλο» που θα ανάγκαζε ακόμη και δύσπιστους δημιουργούς να συμμετάσχουν.

«Το μεγάλο ερώτημα θα είναι εάν οι θαυμαστές μπορούν να μοιράζονται τα remix που δημιουργούν για να τα ακούσουν άλλοι. Αν μπορούν, νομίζω ότι μπαίνουμε σε επικίνδυνο έδαφος. Αυτά τα remix τεχνητής νοημοσύνης θα πλημμυρίσουν το Spotify και θα επισκιάσουν άλλα τραγούδια, κάτι που με τη σειρά του θα ασκήσει πίεση σε περισσότερους μουσικούς να εγγραφούν στη λειτουργία remix τεχνητής νοημοσύνης».

Φαίνεται πάντως πως υπάρχει ήδη μεγάλη ζήτηση για μουσική που δημιουργείται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρυσι, τρία τραγούδια που δημιουργήθηκαν μέσω AI έφτασαν στην κορυφή των μουσικών charts, συμπεριλαμβανομένου του Spotify, αναδεικνύοντας ένα φαινόμενο που κερδίζει συνεχώς έδαφος: τη μουσική που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη να κατακλύζει τις μεγάλες πλατφόρμες και να γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να διακριθεί από τη μουσική που δημιουργείται από ανθρώπους.

«Η μουσική που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη έχει βελτιωθεί πολύ γρήγορα, οπότε εάν οι άνθρωποι ακούσουν ένα τραγούδι που τους αρέσει, δεν σκέφτονται αν έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Τότε υπάρχει ζήτηση για αυτήν, όπως υπάρχει ζήτηση για οποιαδήποτε μουσική», δήλωσε ο Newton-Rex.

Με πληροφορίες από The Guardian