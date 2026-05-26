Η NASA παρουσίασε το σχέδιο για μόνιμη βάση στη Σελήνη – Οι τρεις φάσεις πριν από τον Άρη

Η NASA παρουσίασε τα σχέδιά της για τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας στη Σελήνη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Artemis», με απώτερο στόχο την αποστολή ανθρώπων στον Άρη.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από την έδρα της NASA στην Ουάσινγκτον, ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Τζάρεν Αϊζάκμαν, δήλωσε πως οι ΗΠΑ επιστρέφουν στη Σελήνη «και αυτή τη φορά για να μείνουν».

«Θέλουμε να εμπνεύσουμε ξανά την περιέργεια του κόσμου καθώς η Αμερική επιστρέφει στη Σελήνη, και αυτή τη φορά για να παραμείνει εκεί», είπε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας παράλληλα τον Donald Trump για τη στήριξη του προγράμματος.

LIVE: We're sharing the latest updates on @NASAMoonBase, our lunar habitat where astronauts will work and live. https://t.co/7oWZYx0GYx — NASA (@NASA) May 26, 2026

NASA: Η βάση θα μπορούσε να μοιάζει με πόλη

Σύμφωνα με τη NASA, η μελλοντική βάση θα μπορούσε να καταλαμβάνει «εκατοντάδες τετραγωνικά μίλια», δηλαδή έκταση αντίστοιχη με μιας μεγάλης πόλης.

Ο αρχιτέκτονας του προγράμματος, Νουτζούρ Μεράνσι, εξήγησε ότι οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να απλωθούν σε μεγάλη περιοχή επειδή διαφορετικά σημεία της Σελήνης εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες.

Οι κατοικίες των αστροναυτών θα πρέπει να βρίσκονται σε σημεία με ηλιακό φως, ενώ τα ενεργειακά συστήματα θα τοποθετηθούν αρκετά πιο μακριά λόγω ακτινοβολίας. Παράλληλα, θα χρειαστούν ξεχωριστές περιοχές για εξόρυξη, έρευνα και αναζήτηση νερού ή πάγου.

«Όταν αρχίζεις να τα συνδυάζεις όλα αυτά, η βάση αρχίζει να εξαπλώνεται περισσότερο σαν πόλη», ανέφερε.

NASA has just launched a new website for its Moon Base missions, which aims to build a permanent $20 billion U.S. base on the Moon. @SpaceX's Starship rocket will play a big role in these missions.



"The Moon Base is a home away from Earth for Artemis astronauts who will live and… pic.twitter.com/aTGx0S2Njn — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 26, 2026

Το σχέδιο της NASA θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις

Η NASA παρουσίασε τρία βασικά στάδια για την ανάπτυξη της βάσης στη νότια πλευρά της Σελήνης.

Πρώτη φάση, έως το 2028

Περιλαμβάνει νέες αποστολές στη Σελήνη, δοκιμές τεχνολογιών και έρευνα για τη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέψουν ασφαλή και επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στην επιφάνειά της.

Δεύτερη φάση, 2029 έως 2032

Η NASA σχεδιάζει να δημιουργήσει τις πρώτες βασικές εγκαταστάσεις, ώστε οι αστροναύτες να μπορούν να παραμένουν περισσότερο χρόνο στη Σελήνη. Παράλληλα, προβλέπονται επανδρωμένες αποστολές δύο φορές τον χρόνο.

Τρίτη φάση, από το 2032 και μετά

Στόχος είναι η συνεχής ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη, με ακόμα περισσότερες αποστολές και επέκταση της βάσης.

Η NASA ξεκαθάρισε ότι η Σελήνη αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα πριν από τον Άρη. «Θέλουμε να μάθουμε πώς να δουλεύουμε με νερό και πάγο και να αποκτήσουμε τις δεξιότητες που θα χρειαστούμε για τον επόμενο προορισμό μας, που είναι ο Άρης», δήλωσε ο Αϊζάκμαν.

Όπως είπε, είναι προτιμότερο να δοκιμαστούν όλα αυτά ενώ η ανθρωπότητα βρίσκεται «τέσσερις ημέρες μακριά από τη Γη και όχι πολλούς μήνες». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε κάποια μέρα να οδηγήσει στο να «φυτευτούν τα αστερόεσσα στον Άρη».

NASA boss says three moon-based missions scheduled for 2026, more to come https://t.co/2uOfIDBEoX pic.twitter.com/dot8b1irYK — New York Post (@nypost) May 26, 2026

NASA: Συνεργασία με εταιρείες του Τζεφ Μπέζος

Η NASA ανακοίνωσε επίσης συνεργασία με τη Blue Origin του Τζεφ Μπέζος για μέρος του εξοπλισμού της αποστολής. Η εταιρεία επιλέχθηκε για την ανάπτυξη οχημάτων και συστημάτων προσεδάφισης που θα μεταφέρουν εξοπλισμό στη σεληνιακή επιφάνεια.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν συνεργασίες με τις εταιρείες Astrolab, Lunar Outpost και Firefly για νέα οχήματα και τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στη βάση.

Πάντως, η NASA παραδέχεται ότι η μόνιμη παρουσία ανθρώπων στη Σελήνη θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ενδεικτικά, ο επικεφαλής της υπηρεσίας χαρακτήρισε τη διατήρηση ανθρώπων ζωντανών στο Διάστημα για πολλούς μήνες «μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις που υπάρχουν».

Στη Σελήνη οι θερμοκρασίες μπορούν να ξεπεράσουν τους 250 βαθμούς Κελσίου στο φως του Ήλιου και να πέσουν κάτω από τους -200 στο σκοτάδι. Σε ορισμένους κρατήρες που δεν έχουν δει ποτέ ηλιακό φως, η θερμοκρασία μπορεί να πέσει ακόμα χαμηλότερα.

Παράλληλα, δεν υπάρχει ατμόσφαιρα που να προστατεύει από ακτινοβολία ή μετεωρίτες.

Η NASA αναγνώρισε επίσης ότι ακόμη και βασικά ζητήματα, όπως οι τουαλέτες στις αποστολές, παραμένουν τεχνική πρόκληση, με πρώην αστροναύτες να σημειώνουν ότι το πρόβλημα «ταλαιπωρεί τη NASA εδώ και δεκαετίες».

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα όπου το κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του προγράμματος.

Με πληροφορίες από Sky News