Γαλλία: Έφοδος στις εγκαταστάσεις του X του Έλον Μασκ

Οι γαλλικές αρχές κάνουν έρευνες σε γραφεία της πλατφόρμας X στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Τις έρευνες πραγματοποιεί η μονάδα δίωξης κυβερνοεγκλήματος, με συνδρομή και της Europol.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι έρευνες συνδέονται με προκαταρκτική έρευνα που έχει ανοίξει από τον Ιανουάριο του 2025. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Ελον Μασκ και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Λίντα Γιακαρίνο, έχουν κληθεί να εμφανιστούν σε ακροάσεις τον Απρίλιο, στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Η X δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής. Το BBC ανέφερε ότι ζήτησε σχόλιο από την εταιρεία.

Στην ίδια ανακοίνωση, η εισαγγελία του Παρισιού σημείωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον την πλατφόρμα X για ενημερώσεις και ότι θα επικοινωνεί στο εξής μέσω LinkedIn και Instagram.

