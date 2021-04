To Facebook προσθέτει νέες ειδικές σημάνσεις σε αναρτήσεις σελίδων που εμφανίζονται στο News Feed των χρηστών, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα μπερδέματα για την προέλευση των δημοσιεύσεων.

«Δημόσιος λειτουργός», «σελίδα θαυμαστών» και «σατιρική σελίδα» είναι τρεις από αυτές τις νέες ειδικές σημάνσεις. Η πλατφόρμα έχει αρχίσει ήδη τη δοκιμαστική δοκιμή τους στις ΗΠΑ και σταδιακά θα τις προσθέτει σε περισσότερες αναρτήσεις «προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα από πού προέρχονται αυτές».

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including 'public official,' 'fan page' or 'satire page' to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb