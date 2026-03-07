Project Helix: Η Microsoft ετοιμάζει Xbox που θα παίζει και παιχνίδια PC

Η μονάδα Xbox της Microsoft επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω σε μια νέα κονσόλα, με την κωδική ονομασία Project Helix.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η συσκευή «επόμενης γενιάς» θα «πρωτοπορεί σε επιδόσεις» και θα μπορεί να παίζει τόσο παιχνίδια Xbox όσο και τίτλους για PC, κάτι που αποτελεί διαφοροποίηση από τις προηγούμενες κονσόλες της. Εδώ και καιρό κυκλοφορούσαν φήμες ότι η εταιρεία θα στραφεί προς μια πιο υβριδική συσκευή.

Η νέα επικεφαλής του gaming τμήματος της Microsoft, Άσα Σάρμα, δήλωσε ότι η ανακοίνωση αποτελεί μέρος της «δέσμευσης για την επιστροφή του Xbox» ως ισχυρού brand.

Η ανακοίνωση για το Project Helix ήταν φειδωλή σε λεπτομέρειες, αλλά δημιούργησε πολλά ερωτήματα.

Παρότι η Microsoft άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για μια ισχυρή κονσόλα επόμενης γενιάς, δεν αποκάλυψε τεχνικά χαρακτηριστικά ούτε έδωσε κάποια ένδειξη για το πώς θα μοιάζει η συσκευή.

Δεν έγινε επίσης καμία αναφορά στην τιμή — ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία, καθώς οι τιμές βασικών εξαρτημάτων όπως η μνήμη RAM και οι μονάδες αποθήκευσης συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη τη βιομηχανία ηλεκτρονικών.

Η έλλειψη εξαρτημάτων στην αγορά δημιουργεί επίσης ερωτήματα για το πότε θα μπορούσε να κυκλοφορήσει η κονσόλα. Νωρίτερα φέτος, η Valve, η εταιρεία πίσω από το κατάστημα παιχνιδιών Steam, αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τα σχέδιά της για την κυκλοφορία ενός υβριδικού PC–console.

Δεν αποκλείεται επίσης η Microsoft να αναθέσει την κατασκευή της συσκευής σε άλλη εταιρεία, όπως έκανε πέρυσι με τη φορητή κονσόλα Xbox που κατασκευάστηκε από τη ROG.

Η Σάρμα δήλωσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα στο Σαν Φρανσίσκο, όταν ξεκινήσει το ετήσιο συνέδριο Game Developers Conference (GDC).

Η πορεία του Xbox μέχρι σήμερα

Τα τελευταία χρόνια η πορεία του Xbox ήταν ταραχώδης, ιδίως μετά την εξαγορά της Activision Blizzard, δημιουργού της σειράς Call of Duty, έναντι 69 δισ. δολαρίων το 2023.

Ήταν η τελευταία από μια σειρά εξαγορών στούντιο από τη Microsoft, οι οποίες περιλάμβαναν ορισμένους από τους πιο γνωστούς δημιουργούς της βιομηχανίας παιχνιδιών, όπως τη Bethesda, που δημιούργησε το Fallout, και το στούντιο Playground Games, γνωστό για το Forza Horizon.

Το τμήμα Xbox, όπως και πολλές άλλες εταιρείες στον χώρο των videogames, ανακοίνωσε τα τελευταία χρόνια αρκετά κύματα απολύσεων, ακύρωσε μεγάλα projects και έκλεισε δημοφιλή στούντιο, προκαλώντας αντιδράσεις από τους παίκτες.

Παράλληλα, η εταιρεία επένδυσε έντονα στο Game Pass, μια υπηρεσία συνδρομής τύπου Netflix που είναι διαθέσιμη και σε PC, η οποία επιτρέπει στους παίκτες να κατεβάζουν νέους και παλαιότερους τίτλους με μηνιαία συνδρομή.

Όταν κυκλοφόρησε το 2017, η υπηρεσία είχε χαρακτηριστεί «η καλύτερη συμφωνία στο gaming» για τους καταναλωτές. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για το κατά πόσο είναι κερδοφόρα και για το αν επηρεάζει τις πωλήσεις παιχνιδιών σε πλήρη τιμή.

Μακροχρόνιοι φίλοι του Xbox δυσαρεστήθηκαν επίσης όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να διαθέτει πρώην αποκλειστικούς τίτλους και σε άλλες κονσόλες.

Από την άλλη πλευρά, αυτή η στρατηγική είχε και ένα σημαντικό αποτέλεσμα: η Microsoft, η οποία κατέχει επίσης το Minecraft, έγινε το 2025 ο μεγαλύτερος third-party εκδότης παιχνιδιών τόσο στο PlayStation όσο και στις κονσόλες της Nintendo.

Πιο πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ήταν λιγότερο αισιόδοξα, καθώς κατέγραψαν πτώση 9% στα έσοδα από gaming και μείωση 32% στα έσοδα από hardware.

Η Microsoft απέδωσε τη μείωση αυτή στο ότι το τελευταίο δωδεκάμηνο είχε λιγότερες μεγάλες κυκλοφορίες. Ωστόσο, αρκετοί σημαντικοί τίτλοι, όπως το fantasy παιχνίδι Fable, αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2026.

Το μέλλον του Xbox

Αν και ορισμένοι θαυμαστές δήλωσαν ότι «το Xbox επέστρεψε» μετά την ανακοίνωση του Project Helix, άλλοι επισήμαναν ότι η είδηση δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Bluesky, ο αναλυτής της βιομηχανίας παιχνιδιών Ματ Πισκατέλα σημείωσε ότι η Microsoft μιλά για νέα κονσόλα «εδώ και μήνες».

Η νέα επικεφαλής του gaming τμήματος, Άσα Σάρμα, η οποία στο παρελθόν είχε επιβλέψει ορισμένες από τις πρωτοβουλίες της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ανέλαβε πρόσφατα τη θέση από τον πρώην επικεφαλής του Xbox, Φιλ Σπένσερ.

Αναλαμβάνοντας τον ρόλο, δήλωσε ότι σχεδιάζει μια «ανανεωμένη δέσμευση στο Xbox», με το hardware των κονσολών να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής.

Στην ίδια δήλωση, ωστόσο, επανέλαβε και τη στρατηγική «play anywhere» της Microsoft, σύμφωνα με την οποία τα παιχνίδια της εταιρείας θα είναι διαθέσιμα σε πολλές διαφορετικές συσκευές.

Ο πρώην αρχισυντάκτης του περιοδικού Edge, Νέιθαν Μπράουν, έγραψε στο ενημερωτικό του δελτίο Hit Points ότι παραμένει «μυστήριο» προς ποια κατεύθυνση σκοπεύει να οδηγήσει το brand Xbox η Σάρμα, προβλέποντας παράλληλα μια «χαοτική» χρονιά για την εταιρεία.

Την ίδια ώρα, ο εκτελεστικός διευθυντής του Xbox, Ματ Μπούτι δήλωσε ότι η εταιρεία παραμένει «βέβαιη» για το μέλλον της, χάρη σε «ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο καθιερωμένων σειρών, νέων project στα οποία πιστεύουμε και τη σαφή ζήτηση των παικτών για όσα δημιουργούμε».

Με πληροφορίες από BBC