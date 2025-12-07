Επιστήμονες ισχυρίζονται πως η παχυσαρκία μπορεί να επιταχύνει την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ

Η παχυσαρκία μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι εξετάσεις αίματος μπορεί να είναι πιο ευαίσθητες από τις εγκεφαλικές απεικονίσεις στο να εντοπίζουν πώς η παχυσαρκία επηρεάζει τα πρώιμα στάδια της άνοιας, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Είναι η πρώτη φορά που δείχνουμε τη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και Αλτσχάιμερ, όπως αυτή καταγράφεται από εξετάσεις βιοδεικτών στο αίμα», δήλωσε ο Δρ Σάιρους Ράτζι, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής ακτινολογίας και νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις.

«Το γεγονός ότι μπορούμε να παρακολουθούμε την επίδραση της παχυσαρκίας στην αύξηση των βιοδεικτών στο αίμα ακριβέστερα από ό,τι με PET (ποζιτρονική υπολογιστική τομογραφία) ήταν αυτό που με εξέπληξε περισσότερο στη μελέτη», πρόσθεσε.

Τα ευρήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομοτίμους, θα παρουσιαστούν σήμερα Τρίτη στην ετήσια συνάντηση της Ραδιολογικής Εταιρείας της Βόρειας Αμερικής.

Η ομάδα του Ράτζι παρακολούθησε 407 άτομα για πέντε χρόνια, χρησιμοποιώντας δείγματα αίματος και σαρώσεις PET για να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ. Οι σαρώσεις PET μετρούν τη συσσώρευση πλακών αμυλοειδούς στον εγκέφαλο — ένα βασικό χαρακτηριστικό της νόσου — ενώ οι εξετάσεις αίματος δείχνουν τα επίπεδα πρωτεϊνών και άλλων βιοδεικτών που σχετίζονται με γνωστική έκπτωση.

Με την πάροδο του χρόνου, η νόσος του Αλτσχάιμερ εξελισσόταν πιο γρήγορα σε άτομα με παχυσαρκία σε σύγκριση με εκείνα χωρίς την πάθηση, διαπίστωσε η ανάλυση.

Η παχυσαρκία συνδέθηκε με αύξηση:

24% ταχύτερη του πρωτεϊνικού δείκτη plasma NfL

29% έως 95% ταχύτερη αύξηση στο αίμα του βιοδείκτη plasma pTau217

3,7% ταχύτερη συσσώρευση πλακών αμυλοειδούς.

Ο Ράτζι δήλωσε ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γιατρούς να παρακολουθούν την εξέλιξη της νόσου με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, οι βιοδείκτες αίματος και οι εγκεφαλικές απεικονίσεις θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα φαρμάκων που στοχεύουν στη μείωση του αμυλοειδούς, είπε.

«Είναι υπέροχο που διαθέτουμε αυτούς τους βιοδείκτες αίματος για να παρακολουθούμε τη μοριακή παθολογία της νόσου Αλτσχάιμερ, καθώς και μαγνητικές τομογραφίες για να καταγράφουμε επιπλέον ενδείξεις εκφύλισης του εγκεφάλου και ανταπόκρισης σε διάφορες θεραπείες», είπε ο Ράτζι.

Η παχυσαρκία είναι γνωστός παράγοντας κινδύνου για Αλτσχάιμερ. Οι άνθρωποι με παχυσαρκία είναι επίσης πιο πιθανό να έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη τύπου 2 και λιγότερη σωματική δραστηριότητα — όλα παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας.

Υπολογίζεται ότι 57 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με άνοια. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή μορφή, αντιπροσωπεύοντας το 60% έως 70% των περιπτώσεων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Με πληροφορίες από euronews.com