Επισκεφθήκατε προφίλ αγνώστων τις προηγούμενες ημέρες; Να γιατί δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Facebook, καθώς οι χρήστες του παρατήρησαν ότι στέλνονταν αυτόματα αιτήματα φιλίας σε άτομα που παρακολουθούσαν.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες ισχυρίζονται ότι το Facebook στέλνει ανεξήγητα «αυτόματα αιτήματα φιλίας» σε άτομα των οποίων το προφίλ πάτησαν για να δουν πρόσφατα.

Η δυσλειτουργία φαίνεται να συμβαίνει όταν ένας χρήστης επισκέπτεται το προφίλ ενός άλλου ατόμου, προκαλώντας την αποστολή ενός ανεπιθύμητου αιτήματος φιλίας από τον επισκέπτη στον ιδιοκτήτη του προφίλ. Αυτή η απροσδόκητη και ακούσια ενέργεια έχει εγείρει ανησυχίες μεταξύ των χρηστών, αλλά και αμηχανία, καθώς οι περισσότεροι θεωρούν ότι εκτίθενται.

So apparently Facebook sends auto friend requests if somebody views your profile or vice versa.



So if you didn’t have a motivation to block your crazy ex, now you do.