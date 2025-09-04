«Έπεσε» η Google: Προβλήματα σε χώρες της Ευρώπης

ΤECH & SCIENCE
Οι υπηρεσίες της Google έχουν διακοπεί σε μερικές χώρες, κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταδίδει το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Χρήστες αναφέρουν ότι οι βασικές υπηρεσίες της Google, όπως η αναζήτηση, το YouTube και το Gmail, δεν λειτουργούν σωστά, με σελίδες να μην φορτώνουν ή να εμφανίζουν σφάλματα.

Η Google δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το πρόβλημα, αλλά οι αναφορές χρηστών δείχνουν ότι η διακοπή είναι εκτεταμένη και επηρεάζει πολλές περιοχές. Η εταιρεία δεν έχει αναφέρει την αιτία της διακοπής ή τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.

