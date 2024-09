Ένας στους τρεις εφήβους περνά σχεδόν όλη την ημέρα στα social media

Η χρήση των social media από τους εφήβους, αποτελεί όλο και συχνότερα, αντικείμενο μελέτης από σημαντικά ινστιτούτα ανά τον κόσμο.

Πρόσφατα, νέα μελέτη του HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), που διεξάγει έρευνες σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατακόρυφη αύξηση της «προβληματικής χρήσης» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους νέους.

Κατά μέσο όρο, το 11% των ερωτηθέντων, διαπιστώθηκε ότι ασχολήθηκε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «με προβληματικό τρόπο το 2022». Το 2018, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 7%. Η Αγγλία, η Σκωτία και η Ουαλία κατέγραψαν ποσοστά άνω του μέσου όρου.

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν ότι τα ευρήματα «εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο της ψηφιακής τεχνολογίας στην ψυχική υγεία και την ευημερία των νέων της Ευρώπης».

